الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بهجة الغواية".. رواية جديدة لفتحي إمبابي عن مركز المحروسة للنشر

بهجة الغواية
بهجة الغواية

صدر حديثًا عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع، رواية “بهجة الغواية “ للكاتب الروائي الكبير صاحب ”خماسية النهر”  فتحي إمبابي.

وتحكي الرواية قصة أستاذ جامعي يقضي حياته بمفرده ، وتطلب منه طالبة تعاني من مشاكل نفسية تحضر أطروحة الدكتوراه لها المساعدة على أمل أن يتمكن من مساعدتها في إكمال الرسالة، لأنه عادة ما ينتهي به الأمر في التفكير، التعامل مع هذا النوع من النساء انتهت الكارثة.

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اتفق معها على الالتزام به ، وإلا لم يكترث تدريجيًا ، و الرابطة بينهما ، وسرعان ما تكتشف أن الأستاذة تعيش في عالم (ra / mannequin) يتعايش مع البشر. يصنعها في مخيلته أو يشتريها على الإنترنت ، بينما الأستاذة التي تلجأ إليها من أجل إنقاذها من عالمها المحطم هي الهلوسة الحية ،والهلوسة والأزمات الوجودية في عالم عبثي حيث أكثر سخافة مما كانت تتخيله.

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 فتحي إمبابي

ولد في حي الجمالية بالقاهرة، لأسرة تمتد جذورها إلى جنوب دلتا نهر النيل، ثم انتقل إلى حي شبرا، وفي العاشرة من العمر اضطرته ظروف قاهرة، للعودة إلى مسقط رأس الأسرة، قرية (سدود)، إحدي قري محافظة المنوفية.

أتاحت تلك الهجرة الاضطرارية المعاكسة من المدينة إلى الريف، التعرف على حياة الفلاحين في زمن كان لا يزال تعبيرا أمينا عن البيئة الريفية، الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ووسائل الانتاج البدائية التي كانت سائدة خلال القرون التي سبقت دخول الفلاح المصري عصر الحداثة والمعاصرة.

صدرت له العديد من الأعمال الروائية  والتي منها:

العرس (رواية): صدرت عام 1980 عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة، نهر السماء (رواية): صدرت عام 1988 عن دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ثم أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة طبعها ضمن مشروع مكتبة الأسرة.مراعي القتل (رواية): صدرت عام 1994 عن دار النهر للنشر والتوزيع بالقاهرة، أقنعة الصحراء (رواية): صدرت عام 2002 عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة.

مركز المحروسة للنشر والتوزيع رواية “بهجة الغواية “ فتحي إمبابي ”خماسية النهر العرس

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