بعد "البحث عن السعادة".. ريم بسيوني تستعد لطرح رواية جديدة

تستعد الدكتورة ريم بسيوني لطرح رواية جديدة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحرصت ريم بسيوني على تشويق جمهورها بصورة من غلاف الرواية، وحذف الاسم، وكتبت: "إيه اللي يربط بين قطب صوفي من القرن الثالث عشر الميلادي.. بمعماري شهير جه بعده بحوالي سبع قرون؟، تفتكروا اسم رواية ريم الجديدة إيه؟.. ومين أبطالها؟".

"البحث عن السعادة" آخر إصدارات ريم بسيوني

وفي يوليو الماضي؛ أصدرت دار المعارف الطبعة الثالثة من كتاب "البحث عن السعادة" للدكتورة ريم بسيونى، الذي يدور فى أجواء صوفية حول مستعرضًا الفكر الصوفى وأسرار السعادة عند المتصوفين ضاربة الأمثلة بأبرز المتصوفة ومقولاتهم التى عاشت على مر السنين.

وفي هذا الكتاب تشرح ريم بسيونى مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، وذلك من خلال رحلة تاريخية وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي. تركز الكاتبة على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى الرضا، لنعرف كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟ وهل نرضى ونحن نتعرض لظلم، أو فقد، أو فقر، أو مرض؟ ما سر السعادة؟ نحتاج للقراءة عن الصبر والبلاء عند علماء الصوفية، والحديث عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى التحرر في الدنيا، للفهم الأعمق للصوفية، ومعرفة كيف وصل الصوفي إلى هذه السعادة.

نبذة عن ريم بسيوني

ريم بسيوني؛ كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الامريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة أفضل عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق»"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك"، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون" عن نهضة مصر 2021، و "الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين" عن نهضة مصر 2022.