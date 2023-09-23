السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"في قلبي رضا".. رواية جديدة عن سيرة الراحل محمد رضا فودة

هالة فودة وفاطمة
هالة فودة وفاطمة البودي

تصدر قريبًا عن دار العين للنشر والتوزيع، رواية جديدة تحت عنوان "في قلبي رضا.. سيرة رجل عايش الحرب واعترك الحياة"، للكاتبة هالة فودة ابنة اللواء الراحل محمد رضا فودة.

رواية "في قلبي رضا" لـ هالة فودة 

ومنذ يومين كشفت هالة فودة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر توقيعها عقد روايتها الجديدة قائلة: وقعت مع د. فاطمة البودي عقد روايتي "في قلبي رضا" التي ستصدر قريباً عن دار العين.

وتابعت: الرواية تعد سيرة روائية لوالدي الراحل، عكفت على كتابتها على مدار عامين. ممتنة للتجربة الثرية ولكل مَنْ دعمني خلال رحلة الكتابة وللدكتورة فاطمة البودي على ثقتها وتشجيعها.

فاطمة البودي: سعيدة لنشر سيرة رجل عسكري من رجالات مصر

وعلقت الدكتورة فاطمة البودي على هذا التعاون قائلة: سعيدة بشكل شخصي وبكوني ناشرة أن أتعاون مع الدكتورة هالة فودة في نشر سيرة رجل عسكري من رجالات مصر.. الأبطال ومن الرحماء بأُسرهم "في قلبي رضا"، مضيفة: وفاء  ابنة رائعة، مثقفة، وراعية لتراث مصر.

وعن والدها اللواء الراحل، قالت ابنته هالة فودة في تصريحات صحفية لها: إن رصاصة تلقاها والدها أثناء المعركة (حرب أكتوبر) اخترقت مصحفا كان في يده، وهو ما أنقذه من الموت، ولكن والدها احتفظ بالمصحف وورقة لها ولأولادها.

نبذة عن اللواء محمد رضا فودة

حصل اللواء محمد رضا فودة على الدكتوراة فى العلوم الاستراتيجية، كما تخرج فى الكلية الحربية عام 1955، سلاح المشاة، ومن ثم شارك فى حروب 1956 واليمن، بخلاف تواجده فى المنطقة المركزية عام 1967، فضلا عن مشاركته فى حرب الاستنزاف، وأخيرًا حرب أكتوبر.

كما شغل اللواء الراحل وظيفة ملحق عسكرى لمصر فى إثيوبيا والصومال، وتولى منصب نائب مدير كلية الدفاع الوطنى.

دار العين للنشر والتوزيع رواية في قلبي رضا اللواء الراحل محمد رضا فودة هالة فودة الدكتورة فاطمة البودي سيرة رجل عسكري

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