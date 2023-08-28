الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"كتاب الهذيان".. ديوان جديد للشاعر حسن عامر عن دار العين

غلاف الديوان
غلاف الديوان

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع ديوان"كتاب الهذيان" للشاعر حسن عامر، وتصميم الغلاف للفنانة صابرين مهران.

وقال الشاعر حسن عامر عن الديوان: "هو مجموعة من القصائد على النسق العمودي، تحاول أن تستعيد الروح القديمة للقصيدة العربية حين كانت تشبه الفوران والحلم، وتحاول أن تستعيد الدفقة الأولى للشعر، حرةً من كل تأويل مسبق، بحسٍّ ذاتيّ، وتوحُّدٍ جماليّ، كمن يقع داخل نفسه، ليستجلي حقيقته.

ثلاثة أبواب

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "وقصائد الديوان مقسمة إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول يضم قصائد تناقش مواضيع  مجردة، مثل الحب والرحيل والفقد، والحلم، والسعادة إلخ… وعلاقة الذات بهذه المواضيع، ومحاولة تمثلها وعيًا وكتابةً، بالإضافة إلى حالات وصور من الحنين إلى الطفولة الضائعة، حيث مرتع الخيال والأفكار كلها، وقد جاء هذا الباب تحت عنوان "واحد من عدة زوايا" ومن قصائد هذا الباب:

- تعثرت بالعمر

- حكمة الفقد

- بطيئًا دخلت الحب

- جغرافيا الخيال

- مقهى للمجانين القدامى

- ريشة منزوعة من طائر

مناقشة ديوان "ديجافو" للشاعرة عبير الفقى فى المركز الدولى للكتاب.. الخميس

الباب الثاني

وتابع الشاعر حسن عامر: "أما الباب الثاني من ديوان كتاب الهذيان فقد جاء تحت عنوان فرعي "خرائب الروح" وهو باب يغوص في الجوانب المظلمة داخل الشعور، ويتعرض لمفاهيم مثل القلق، والسأم، والحظ، والفراغ، في محاولة لقراءة هذه المفاهيم من خلال الشعر وفيما يشبه الهذيان، ومن قصائد هذا الباب:

- ضاربة الودع

- تشريح القلق

- صورة ناقصة للسأم

- محاولات لهندسة الفراغ

- كتاب الهذيان

txt

الإثنين.. مناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" لياسر قطامش ببيت السنارى

الباب الثالث

أما الباب الثالث من يوان كتاب الهذيان فقد جاء تحت عنوان فرعي "أقنعة الذاكرة" وتأتي قصائد هذا الباب كمحاولة لاستدعاء بعض الشخصيات من التراث الشعري والعربي، مثل المعري والحلاج، وأبي نواس، وأبي تمام والمتنبي، في محاولة لاستنطاق هذه الشخصيات، أو التماهي مع مصائرهم الاستثنائية، ويحاول الدخول إلى هذه الشخصيات من أبواب مغايرة، ومن منطقة تمس رؤيتهم الجمالية والفكرية وليس مجرد استدعاء سردي مباشر.

ومن قصائد هذا الباب:

- هكذا قال المعري

- خمرية أخيرة لأبي نواس

- عروة بن الورد يخطب في الصعاليك

- على لسان الحلاج

- أبو تمام يخرج عن النص

- مأساة المتنبي

وحسن عامر، شاعر مصري حاز شهرة كبيرة بعد مشاركته المتميزة في مسابقة أمير الشعراء وصدر له عدد من الدواوين بالفصحى ومنها "أكتب بالدم الأسود" ديوان شعر عن دار بردية للنشر والتوزيع وهو الديوان الفائز بجائزة بيت الشعر بالقاهرة، ديوان قيلولة الراعي" ديوان شعر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان "كالذي جرَّبَ الطريق" ديوان شعر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

غلاف الديوان
حسن عامر الديوان كتاب الهذيان ديوان كتاب الهذيان الباب دار العين للنشر والتوزيع

مواد متعلقة

الأربعاء.. "آلام يهوذا" لماجد وهيب فى ضيافة مكتبة ديوان

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

طرح 14 وحدة إدارية ومحلًا وصيدلية للبيع بالمزاد فى المنصورة الجديدة

تداول صور أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس عبر صفحات السوشيال ميديا

"إلهى أذهب البأس".. أفضل أدعية الشفاء للمريض من القرآن والسنة

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-8-2023 فى محافظات مصر

وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للأجهزة المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ