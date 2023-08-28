"كتاب الهذيان".. ديوان جديد للشاعر حسن عامر عن دار العين

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع ديوان"كتاب الهذيان" للشاعر حسن عامر، وتصميم الغلاف للفنانة صابرين مهران.

وقال الشاعر حسن عامر عن الديوان: "هو مجموعة من القصائد على النسق العمودي، تحاول أن تستعيد الروح القديمة للقصيدة العربية حين كانت تشبه الفوران والحلم، وتحاول أن تستعيد الدفقة الأولى للشعر، حرةً من كل تأويل مسبق، بحسٍّ ذاتيّ، وتوحُّدٍ جماليّ، كمن يقع داخل نفسه، ليستجلي حقيقته.

ثلاثة أبواب

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "وقصائد الديوان مقسمة إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول يضم قصائد تناقش مواضيع مجردة، مثل الحب والرحيل والفقد، والحلم، والسعادة إلخ… وعلاقة الذات بهذه المواضيع، ومحاولة تمثلها وعيًا وكتابةً، بالإضافة إلى حالات وصور من الحنين إلى الطفولة الضائعة، حيث مرتع الخيال والأفكار كلها، وقد جاء هذا الباب تحت عنوان "واحد من عدة زوايا" ومن قصائد هذا الباب:

- تعثرت بالعمر

- حكمة الفقد

- بطيئًا دخلت الحب

- جغرافيا الخيال

- مقهى للمجانين القدامى

- ريشة منزوعة من طائر

الباب الثاني

وتابع الشاعر حسن عامر: "أما الباب الثاني من ديوان كتاب الهذيان فقد جاء تحت عنوان فرعي "خرائب الروح" وهو باب يغوص في الجوانب المظلمة داخل الشعور، ويتعرض لمفاهيم مثل القلق، والسأم، والحظ، والفراغ، في محاولة لقراءة هذه المفاهيم من خلال الشعر وفيما يشبه الهذيان، ومن قصائد هذا الباب:

- ضاربة الودع

- تشريح القلق

- صورة ناقصة للسأم

- محاولات لهندسة الفراغ

- كتاب الهذيان

الباب الثالث

أما الباب الثالث من يوان كتاب الهذيان فقد جاء تحت عنوان فرعي "أقنعة الذاكرة" وتأتي قصائد هذا الباب كمحاولة لاستدعاء بعض الشخصيات من التراث الشعري والعربي، مثل المعري والحلاج، وأبي نواس، وأبي تمام والمتنبي، في محاولة لاستنطاق هذه الشخصيات، أو التماهي مع مصائرهم الاستثنائية، ويحاول الدخول إلى هذه الشخصيات من أبواب مغايرة، ومن منطقة تمس رؤيتهم الجمالية والفكرية وليس مجرد استدعاء سردي مباشر.

ومن قصائد هذا الباب:

- هكذا قال المعري

- خمرية أخيرة لأبي نواس

- عروة بن الورد يخطب في الصعاليك

- على لسان الحلاج

- أبو تمام يخرج عن النص

- مأساة المتنبي

وحسن عامر، شاعر مصري حاز شهرة كبيرة بعد مشاركته المتميزة في مسابقة أمير الشعراء وصدر له عدد من الدواوين بالفصحى ومنها "أكتب بالدم الأسود" ديوان شعر عن دار بردية للنشر والتوزيع وهو الديوان الفائز بجائزة بيت الشعر بالقاهرة، ديوان قيلولة الراعي" ديوان شعر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان "كالذي جرَّبَ الطريق" ديوان شعر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.