الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإثنين.. مناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" لياسر قطامش ببيت السنارى

شعر ياسر قطامش
شعر ياسر قطامش

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" للشاعر ياسر قطامش، بمقر البيت الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة، وذلك يوم الإثنين 14 أغسطس، في تمام السابعة مساءً.

- أبرز المشاركين

يحاضر في الندوة كل من الدكتورة شيماء عمارة، والإعلامي القدير فتحي الملا، والدكتور حازم مبروك، بحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين. 

وتركز الندوة على مناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" وهو من الشعر الفكاهي، من خلال تحليل النصوص الشعرية التي تشكل الديوان، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي يحمله، بالإضافة إلى السياق العام للديوان والأفكار الرئيسية، بما يضمه من تجارب إنسانية ومحاكاة للماضي.

وتأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

- بيت السناري

من أهم البيوت الأثرية في القاهرة، ويعود تاريخ بنائه إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة، ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وتم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات الثقافية.

الثقافة والفنون بيت السناري حي السيدة زينب قطاع التواصل الثقافي مكتبة الاسكندرية

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