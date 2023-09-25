الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الألفي" لـ"الشاهد": تأكدنا من عبور القناة بمجرد مرور سلاح الطيران

اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي

أكد اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه كان في قارب أثناء العبور والعملية كانت تجري بكل دقة ونظام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز: "تأكدنا من عبور القناة بمجرد مرور سلاح الطيران".

وتابع: "كنت أريد أن أصل للشاطئ المقابل ونأسر العدو الإسرائيلي الذي نكد وأحزن جموع الشعب المصري، بألفاظ وكلمات وتصرفات، وكنا نقول علي الشاطئ المقابل البعيد معنوياً ونفسيا، وبعد وصلنا للشاطئ الأخر كانت مهمة المجموعة تسهيل وصول المجموعات الأخري وتأمينهم ومن ضمن الترتيب الإمساك بالأحبال للقوارب، وبعدها الصعود بسلم الأحبال علي خط برليف ثم يفرده ليصعد زملائه، وبعدها رفع علم الكتيبة علي الضفة الأخري، وكان يحمله النقيب سمير عيد علي حسن الطويل، وهيحتفظ حتي هذه اللحظة بهذا العلم ذكري له ولأولده، وفي هذه اللحظة تأكدنا باقتحام القناة عندما عبر الطيران فوقنا".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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