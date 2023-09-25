عاجل.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ

تنطلق بعد قليل جلسات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الحدث الرئيسي للبنك والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور4000 من وزراء المالية ورؤساء البنوك والمسؤالين الماليين ورجال الأعمال من 106 دول، وتترقب الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية أيضًا، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

وشهدت يوم أمس وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.

وتتضمن أجندة اليوم 25 سبتمبر 2023 مراسم افتتاحية الاجتماعات بجلسة مفتوحة، ثم يعقبة مؤتمر صحفي بوسائل الإعلام، ثم تعقد جلسة ضمان وجود نظام حوكمة عالمي خاضع للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة عبر الحدود بندوة من إعداد البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتعاون متعدد الأطراف، ثم جلسة مفتوحة تحت عنوان "إقامة شراكات على مستوى البنية التحتية الصحية العالمية من أجل المستقبل" ندوة من إعداد البنك الأسيوي، وجلسة مفتوحة بعنوان ابتكارات الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وجلسة مفتوحة بعنوان حوار أعمال على مستوى المحافظين، ثم جلسة مغلقة بعنوان ندوة حول الفرص التجارية لدى البنك الأسيوي، ثم جلسة مفتوحة لاستعراض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا.

ثم جلسة لمنتدى أعمال البنية التحتية الأسيوي، جلسة مفتوحة بعنوان الارتقاء بالطموحات لمواجهة التحديات المناخية حشد الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة المناخية ندوة رفيعة المستوى، ثم جلسة مفتوحة بعنوان التحول في مجال الطاقة في الشرق الأوسط: حالة المملكة العربية السعودية، ثم جلسة على مستوى الأعضاء، ثم جلسة مفتوحة بعنوان مؤتمر وحدة تسوية الشكاوى والتقييم والنزاهة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وهي جلسة على مستوى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

ثم جلسة إنشاء نظام حوكمة متعدد الأطراف للقرن الحادي والعشرين ندوة من إعداد البنك الأسيوي، وبعدها جلسة مفتوحة بعنوان تعزيز دور القطاع الخاص كيف يمكن للأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا الاستفادة من إمكاناتهم، ثم جلسة مفتوحة بعنوان الطبيعة باعتبارها بنية تحتية ندوة من إعداد البنك، وينهى المؤتمر اليوم الأول بحفل عشاء بالبلد المضيف.

وغدًا 26 سبتمبر صباحًا، تعقد اول جلسة رسمية على مستوى المحافظين في جلسة مغلقة بعنوان تمويل البنية التحتية المستدامة، ثم جلسة مفتوحة بعنوان إقامة شراكات مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، يعقبها مراسم تسليم أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي، ثم جلسة مفتوحة بعنوان تواصل غير محدود ندوة رفيعة المستوى تحديات الطاقة والمياه في آسيا الوسطى بناء مستقبل مستدام في أوزبكستان، ثم جلسة إنشاء بنية تحتية للمستقبل من خلال ابتكارات التكنولوجيا وتطبيقها، وجلسة بعنوان كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والابتكاري المساهمة في سد فجوة البنية التحتية، وجلسة دمج الطبيعة والتنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، وجلسة ندوة مشتركة بين كل من البنك الآسيوي ومصر ومركز التعاو ن متعدد الأطراف لتمويل التنمية بعنوان البنية التحتية العابرة للحدود التوجهات المستقبلية وحشد التمويل وجلسة الممارسات الدولية الجيدة المتبعة في رصد تنفيذ المشروع ندوة من إعداد البنك، وجلسة دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال البنية التحتية الخضراء والترابطية في إفريقيا جلسة على مستوى الأعضاء، وجلسة الاندماج الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص المتاحة، وجلسة مفتوحة حوار تنظيمي مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية جلسة على مستوى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.