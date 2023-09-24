تفاصيل الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي بشرم الشيخ.. غدا

ينطلق غدا الاثنين الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الجاري حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية على نحو يدعم المسار التنموي القارى بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.



ويتيح الفرصة لتقديم التقارير عن عمل البنك وتلقي التوجيهات من المساهمين فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للبنك وأنشطته، كما يجمع كبارالمسؤالين الرسميين من أعضاء البنك، وكذلك الشركاء وقادة الأعمال وممثلين من منظمات المجتمع المدني وخبراء في مختلف المجالات، وذلك بهدف تسهيل المناقشات بينهم، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل والبنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها بدأء عملياتة في بكين في يناير 2016 وتوسع إلى 106 عضوًا معتمدًا في جميع أنحاء العالم و يبلغ رأسمالة 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.



الأجندة الخاصة باجتماعات البنك بشرم الشيخ



“الدستور” حصلت على الأجندة الخاصة باجتماعات البنك بشرم الشيخ، حيث يجرى اليوم استقبال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار عبر فعالية تقام بمتحف شرم الشيخ.



وفي اليوم الثاني 25 سبتمبر 2023 تجرى مراسم افتتاحية الاجتماعات بجلسة مفتوحة ثم يعقبة مؤتمر صحفي بوسائل الإعلام ثم تعقد جلسة ضمان وجود نظام حوكمة عالمي خاضع للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة عبر الحدود بندوة من إعداد البنك الأسيوي للاستثمار والتعاون متعدد الأطراف ثم جلسة مفتوحة تحت عنوان “إقامة شراكات على مستوى البنية التحتية الصحية العالمية من أجل المستقبل” وندوة من إعداد البنك الأسيوي وجلسة مفتوحة بعنوان “ابتكارات الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة” وجلسة مفتوحة بعنوان “حوار أعمال على مستوى المحافظين” ثم جلسة مغلقة بعنوان ندوة حول الفرص التجارية لدى البنك الآسيوي ثم جلسة مفتوحة لاستعراض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا.



ويجرى أيضا عقد جلسة لمنتدى أعمال البنية التحتية الآسيوي وجلسة مفتوحة بعنوان "الارتقاء بالطموحات لمواجهة التحديات المناخية.. حشد الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة المناخية وعقد ندوة رفيعة المستوى ثم جلسة مفتوحة بعنوان التحول في مجال الطاقة في الشرق الأو سط:حالة المملكة العربية السعودية ثم جلسة على مستوى الأعضاء ثم جلسة مفتوحة بعنوان مؤتمر وحدة تسوية الشكاوى والتقييم والنزاهة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وهى جلسة على مستوى منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية، ثم جلسة إنشاء نظام حوكمة متعدد الأطراف للقرن الحادي والعشرين وندوة من إعداد البنك الآسيوي وبعدها جلسة مفتوحة بعنوان تعزيز دور القطاع الخاص كيف يمكن للأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا الاستفادة من إمكاناتهم ثم جلسة مفتوحة بعنوان الطبيعة باعتبارها بنية تحتية وندوة من إعداد البنك وينهى المؤتمر اليوم الاول بحفل عشاء بالبلد المضيف.



وفي اليوم الثالث 26 سبتمبر تعقد أول جلسة رسمية على مستوى المحافظين فى جلسة مغلقة بعنوان تمويل البنية التحتية المستدامة من ثم جلسة مفتوحة بعنوان إقامة شراكات مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية يعقبها مراسم تسليم أعمال الاجتماع السنوي للبنك الاسيوي ثم جلسة مفتوحة بعنوان تواصل غير محدود ندوة رفيعة المستوى تحديات الطاقة والمياه في آسيا الوسطى بناء مستقبل مستدام في أوزبكستان ثم جلسة إنشاء بنية تحتية للمستقبل من خلال ابتكارات التكنولوجيا وتطبيقها وجلسة بعنوان كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والابتكاري المساهمة في سد فجوة البنية التحتية وجلسة دمج الطبيعة والتنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية وجلسة ندوة مشتركة بين كل من البنك الاسيوي ومصر ومركز التعاو ن متعدد الاطراف لتمويل التنميةبعنوان البنية التحتية العابرة للحدودالتوجهات المستقبلية وحشد التمويل وجلسة الممارسات الدولية الجيدة المتبعة في رصد تنفيذ المشروع ندوة من إعداد البنك وجلسة دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال البنية التحتية الخضراء والترابطية في إفريقيا جلسة على مستوى الاعضاء وجلسة الاندماج الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص المتاحة وجلسة مفتوحة حوار تنظيمي مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية جلسة على مستوى منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية.





انضمت مصر بشكل رسمي إلى البنك الآسيوي للاستثمار كعضو مؤسس عام 2016 ليصبح لها الحق في المشاركة في وضع سياسات وقواعد البنك، وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 ملايين دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري بالاضافة الى برنامج دعم وتعزيز دمج المرأة المصرية اقتصاديًا وبرنامج سيوفر خدمات الصرف الصحي لحوالي 175000 أسرة في 133 قرية في خمس محافظات؛ وهي "الدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية".

وتشمل الأعمال "بناء محطات جديدة أو توسيع وإعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية وبناء وتحديث محطات الضخ وإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة تتكون من المجمعات وخطوط الضخ ويتم حاليا بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصرزمن المتوقع حصول مصر على قروض تنموية لمشروعات اقتصادية ذات عائد متميز من خلال استغلال البنية التحتية التى اقيمت منذ 2014 وحتى الان ومتوقع حصول مصر على مايزيد عن مليارى دولار خلال العام الحالى والقادم وحصولها على مايزيد عن 15مليار دولار خلال الاعوام الخمس القادمة .



ومن المشروعات التى حصلت “الدستور” على تفاصيلها تمويل ميناء دمياط محطة الحاويات الثانية ويبلغ التمويل المقترح 100 مليون دولار أمريكي وقد تمت المراجعة فى يونيو 2022 وفى مارس 2023 تم مراجعة التقييم مراجعة نهائية

ويشمل توسيع قدرة الشحن العابر ومناولة الحاويات في ميناء دمياط من خلال اتفاقية امتياز (CA) لإنشاء البنية الفوقية ومعدات محطة الحاويات الثانية بالميناء (CT II).



ويتضمن تصميم وإنشاء وتشغيل البنية الفوقية لـ CT II، والتي تتكون من المعدات (مثل رافعات الرصيف والرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية والشاحنات) والمرافق (مثل الرصيف والكهرباء) بشكل منفصل عن المشروع ولكنه مرتبط به، وتتولى هيئة ميناء دمياط مسؤولية توفير وتمويل البنية التحتية اللازمة للمحطة وجميع المرافق وطرق الوصول ومسارات السكك الحديدية، وتم التوقيع على CA في 18 مايو 2022.



وسيتم تمويل المشروع المقترح بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وسيتم تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروع وفقًا للسياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووافق جهاز شؤون البيئة في أبريل 2019 على المشروع وتم إجراء العناية الواجبة البيئية والاجتماعية لميناء دمياط نيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وتقع المساحة المادية للمشروع داخل منطقة ميناء دمياط الحالية ولن يتم الحصول على أي أرض إضافية للمشروع وتخطط هيئة ميناء دمياط لتوسيع منطقة انتظار السيارات بميناء دمياط على الأراضي المجاورة المملوكة حاليًا لمحافظة دمياط

من جانب اخرايضا من المشروعات التى سيمولها البنك وسيعلت عتها بشرم الشيخ وتحت اسم بلدان متعددة ومن خلال صندوق المناخ كاتاليست لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 سيتم الاعلان عن تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكيوالذى تم الموافقة على تمويلة فى 15 فبراير 2023.



ويهدف المشروع إلى تعزيز الحلول منخفضة الكربون والتكيف مع المناخ في أعضاء مختارين من البنك الآسيوي للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعبئة رأس المال الخاص للبنية التحتية من خلال تحفيز مستثمرين آخرين من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين التجاريين في الصندوق، وتطوير قطاع إدارة الصناديق في المنطقة.



وستطلق شركة كاتاليست لإدارة الاستثمارات صندوق كاتاليست للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 مع التركيز على استراتيجية الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وسيستهدف مشروع CMCF2 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المقام الأول مصر والأردن وتونس. وسيقوم البنك بتفويض الصندوق لاختيار وتقييم الموافقة ومراقبة استثمارات الصندوق الإضافية في المشاريع الفرعية، وفقًا لإرشادات الاستثمار التي سيتم الاتفاق عليها مع الصندوق، بما يتماشى مع إطار البيئة البيئية والاجتماعية (ESGF) و ESP الخاص ببنك الاستثمار الآسيوي.



وسيستثمر الصندوق في المقام الأول في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، والتي قد تشمل تطوير أصول الحقول الخضراء البنية، في المقام الأول في مصر والأردن وتونس، وأيضا من المشروعات يأتى مشروع خط مترو الإسكندرية – أبو قير بتمويل تنموى 250 مليون يورو وتمت الموافقة على التمويل فى 22 ديسمبر 2022.



ويهدف المشروع إلى زيادة الوصول إلى وسائل النقل العام الفعالة والآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط السكك الحديدية الحالي بين الإسكندرية وأبو قير. وسيوفر المشروع موارد تمويل مشترك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحديث وكهربة خط السكك الحديدية الحالي بين الإسكندرية وأبو قير ليصبح فعالاً من خلال نظام مترو آمن ومنخفض الكربون وسيكون هناك 20 محطة مترو حديثة على طول الممر البالغ طوله 22 كيلومترًا، منها 16 كيلومترًا مرتفعة.



ونظرًا لأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل كممول مشارك رئيسي، فقد تم تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروع وفقًا للسياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح أول نظام مترو عالي السعة في هذه المدينة الساحلية.



ويقع المشروع ضمن ممر السكك الحديدية الحالي المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن المتوقع أن تتم جميع أعمال البناء على أرض السكك الحديدية، باستثناء الأراضي الإضافية اللازمة للمستودع والمحطتين الجديدتين في باب شرق و سبورتنج.



إضافة إلى ذلك هناك برنامج استثمار رأس المال الاستثمارى التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا ويبلغ التمويل المعتمد130 مليون دولار متمت الموافقة علية فى ديسمبر 2022وبهدف لتشجيع الابتكار وتبنيه للبنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا عبر أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من خلال توفير رأس المال الشحيح للشركات في المراحل المبكرة من خلال صناديق رأس المال الاستثماري الصغيرة النطاق.من خلال برنامج رأس المال الاستثماري المقترح في الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري الصغيرة الحجم لدفع ودعم تطوير التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الجديدة التي تعتبر مركزية وقابلة للتطوير للبنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا ويلعب البنك الآسيوي للاستثمار دوراً مزدوجاً كميسر ومؤثر في تسريع تبني الابتكارات في تعزيز البنية التحتية المستدامة. وسيركز البرنامج على التكنولوجيات الخضراء والتكنولوجيات المرتبطة بالبنية التحتية، فضلا عن نماذج الأعمال الجديدة المحفزة لتنمية البنية التحتية المستدامة، وستتألف محفظة البرنامج بشكل أساسي من الشركات المستثمر فيها الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا والتي يمكن تصنيفها ضمن الفئة "ب" أو "ج" وسيتم فحص كل شركة مستثمر فيها لتحديد المخاطر وبعد بذل العناية الواجبة، سيتم اعتماد تدابير التخفيف المناسبة الأنشطة المدرجة في ESEL الخاصة ببنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والفئة A

معرض AIIB لرأس المال الاستثماري



كما يقام غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 معرض AIIB لرأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا، ويعد معرض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا أحد الأحداث الجانبية للاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لعام 2023 بمصر.



وسيوفر لرواد الأعمال فرصة للحصول على إجابات حول خطة أعمالهم الناشئة من كبار المتخصصين في الاستثمار في البنك الآسيوي وغيرهم من قادة الصناعة.



ويمكن لرجال الأعمال الذين يقومون بتطوير أعمال تركز على ابتكارات المرحلة المبكرة في البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها في أحد أعضاء البنك الاسيوى للاستثمار التسجيل في الدورة.



وسيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وستتم دعوة أفضل ثلاث شركات تم اختيارها لتقديم مقترحاتها شخصيًا إلى لجنة من الحكام خلال معرض Venture Capital Showcase في شرم الشيخ.



وستكون المقترحات العشرة الأوائل من بين الشركات الأولى التي سيتم إدراجها في منصة Infratech الخاصة بالبنك الآسيوي و سيمنح رواد الأعمال فرصة لعرض أفكار أعمالهم أمام جمهور عالمي.



ومن المفاجآت سيكون قضاة التحكيم بين الأعمال المقدمة دونج إيك لي، المدير العام للإدارة المصرفية (المنطقة 1)، بالبنك الآسيوي وكي فانغ، المدير العام لإدارة مراقبة التنفيذ، بالبنك وفرانك بيليتز، مدير الإستراتيجية، إدارة الإستراتيجية والسياسة والميزانية، بالبنك وجيا يونج هوه، مسؤول الاستثمار الرئيسي، الأسهم الخاصة، الإدارة المصرفية (المنطقة 1) بنك الاستثمار الآسيوي وجيفري باين، الشريك الإداري لشركة Golden Gate Ventures

ساتيش أندرا، الشريك الإداري، شركة Endiya Partners



استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية



ووافق مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) على أول استراتيجية مؤسسية للبنك للفترة 2021-2030.

وتحدد الإستراتيجية المؤسسية للبنك الآسيوي للاستثمار مهمتها بأنها "تمويل البنية التحتية للغد" والتي تجمع بين التزام البنك الراسخ بالاستدامة مع التركيز التشغيلي الواضح على البنية التحتية الخضراء،و الاتصال والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا وتعبئة رأس المال الخاص. ويحدد أهدافًا بشأن تمويل المناخ لعام 2025 والاتصال عبر الحدود وتمويل القطاع الخاص لعام 2030.



وتعتمد الاستراتيجية على الأسس القوية للبنك الآسيوي بما في ذلك القيم الأساسية للبنك المتمثلة في اللين والنظيف والأخضر، كما أنها مبنية على الركائز الأساسية لتأسيس مكانة البنك الآسيوي للاستثمار في السوق، وتحقيق التأثير على نطاق واسع، وإضافة القيمة على طول دورة المشروع، وخدمة مجموعة واسعة من الخدمات. الأعضاء وبناء الثقافة المؤسسية للبنك.

ومن الأعضاء المحتملين المتوقع الإعلان عن انضمامهم لعضوية البنك خلال مؤتمر شرم الشيخ هى دول أرمينيا وبوليفيا والكويت وهى عضو مؤسس محتمل وجيبوتي ولبنان وكينيا وبابوا غينيا الجديدة وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وهى عضو مؤسس محتمل وتوجو وفنزويلا وهى عضو مؤسس محتمل.



يعد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار الحدث الرئيسي للبنك وسيوفر مناسبة فريدة لعرض إنجازات البنك والبحث عن رؤى وتوجيهات لا تقدر بثمن من المساهمين حول التوجه والمبادرات الإستراتيجية للبنك. علاوة على ذلك، فهو بمثابة مركز ديناميكي للحوارات بين اعضاء البنك ، جنبًا إلى جنب مع الشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مجموعة من المجالات من جميع أنحاء العالم.



موضوع الاجتماع السنوي الثامن هو "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات"، وهو ما يسلط الضوء برنامج الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2032.

يتكون برنامج الاجتماع السنوي لعام 2023 من حفل الافتتاح، ومائدة مستديرة لأعمال المحافظين، وجلسة رسمية للمحافظين، وسلسلة من فعاليات المشاركة العامة والاجتماعية. الجلسات المفتوحة للجمهور تشمل: الندوات الرئيسية وندوات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وهي عبارة عن حوارات سياسية رفيعة المستوى تتناول القضايا الأكثر إلحاحًا وأفضل الممارسات في الاستثمار في البنية التحتية؛ و منتدى الأعمال الآسيوي للبنية التحتية (AIBF)،وهي عبارة عن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الأعمال التجارية والتي تعرض إنجازات ومشاريع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لجذب شركاء جدد من خلال ترويج الأعمال والاستثمار.



تتميز الجلسات العامة بالتيارات المواضيعية الثلاثة التالية: الاستدامة– تسليط الضوء على وضع تصور وتطوير وتنفيذ بنية تحتية خضراء ومرنة للمناخ ومستدامة بيئيًا واجتماعيًا وماليًا وتتوافق مع رؤية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورسالته، الاتصال- التركيز على تحسين ربط البنية التحتية في آسيا وخارجها، وهو ما يعكس المهمة الأساسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثلة في تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز المنافسة والإنتاجية والنمو، التعاون المتعدد الأطراف– يضم مناقشات حول تعزيز التعددية وبناء الشراكات وتعبئة رأس المال لتطوير البنية التحتية ذات المعايير الدولية العالية.



تمويل البنية التحتية الآسيوية



يعتبر تمويل البنية التحتية الآسيوية هو نشرة سنوية تصدرها إدارة الاقتصاد في البنك الآسيوي للاستثمار ويهدف كل تقرير إلى تقديم مناقشة متعمقة حول موضوع رئيسي يتعلق بالبنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على أحدث أسواق البنية التحتية في آسيا. التقرير مخصص لصانعي السياسات والباحثين والمشاركين في السوق في أسواق البنية التحتية في آسيا.



ويوصف التحول إلى صافي الصِفر على نحو متزايد بأنه "إنجاز عظيم"، وهو مشروع ملهم يحدث مرة واحدة في العمر ويتطلب سياسة صناعية قائمة على المهام مع التنسيق عبر جميع أجزاء الاقتصاد، وفي النهاية على مستوى العالم. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، تدور هذه "النجاحات" إلى حد كبير حول تسريع التكيف وتقليد الابتكار الأخضر في أماكن أخرى، ولكن القيام بذلك بطريقة هادفة وموجهة نحو المهمة وسيكون الوصول إلى صافي الصفر في الوقت المناسب هو التحدي الأكبر لقدرة الدولة حتى الآن بالنسبة لهذه الاقتصادات وسيكون تأثير تغير المناخ هو الأشد خطورة عندما تكون قدرة الدولة في أقصر المعروض وستحتاج الدولة إلى العمل بكل الأدوات المتاحة لها، وتسخير القطاع الخاص والعمل مع شركاء التنمية.

البنية التحية للغد

البنية التحية للغد هو مصطلح أطلقه البنك الاسيوى عن البنية التحية الخضراء فهناك زخم عالمي للاستثمار في "البنية الأساسية الخضراء"، ولكن الحجم الفعلي للاستثمار لا يزال أقل بكثير من الأهداف المرجوة،، ولكي يقوم البنك الآسيوي للاستثمار بدوره، فسوف يعطي الأولوية للاستثمارات في البنية الأساسية الخضراء، بما في ذلك المشاريع التي تحقق تحسينات بيئية محلية والمخصصة للعمل المناخي. وسوف تغطي مجموعة من الاستثمارات والقطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام منخفضة الكربون، فضلا عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي. وقد وضع البنك الآسيوي هدفا طموحا يتمثل في ضمان توجيه 50% من إجمالي التمويل المعتمد بحلول عام 2025 نحو تمويل المناخ. وكان قد أعلن _في 26 أكتوبر 2021، العمل على مواءمة عملياتة مع أهداف اتفاقية باريس بحلول 1 يوليو 2023. وتقدير البنك الحالي هو أن موافقاتة التراكمية لتمويل المناخ ستبلغ 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030

البنية التحية الخضراءوالاستثمار فى العمل المناخي.



يؤدي تغير المناخ إلى تحويل احتياجات البنية التحتية بشكل كبير نحو البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ والتي تدعم أهداف خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس.

وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 أيضًا تحقيق زيادات كبيرة في الاستثمارات المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا عبر قطاعات متعددة.



وبصرف النظر عن العمل مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى لزيادة تمويل الآسيوى المشترك للمناخ إلى 175 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، لمكافحة تغير المناخ.



وفي انعكاس لالتزامنا بدعم اتفاق باريس، وضع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هدفا طموحا يتمثل في ضمان توجيه 50% من إجمالي التمويل المعتمد بحلول عام 2025 نحو تمويل المناخ. لقد أعلنا في 26 أكتوبر 2021 أننا سنواءم عملياتنا مع أهداف اتفاقية باريس بحلول 1 يوليو 2023.

وتقديرنا الحالي هو أن موافقاتنا التراكمية لتمويل المناخ ستبلغ 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل بقيمة 6.81 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية المستدامة عبر 202 مشروع في 33 عضوًا. ارتفاعًا من 48 في المائة في العام السابق، كان إجمالي 56 في المائة من الموافقات في عام 2022 يتعلق بتمويل المناخ، منها 81 في المائة مخصصة للتخفيف من آثار تغير المناخ و19 في المائة للتكيف مع المناخ.



ارقام ونجاحات

نجح النك الاسيوى منذ عملة وتاسيسة فى 2016 وحتى

18 سبتمبر 2023 ان يبلغ عداد المشروعات والموافقات فيما يخص الصندوق الخاص نحو15 اما المشاريع المقترحة فتبلغ 72مشروع وتبلغ المشاريع المعتمدة233 وسيقدم قروضا واستثمارات لعدد35 عضو

قدم البنك الآسيوى 210 ملايين دولار لزيادة قدرة مصر على التوليد من خلال استغلال إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة وتلبية الطلب على الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز والوقود لتوليد الكهرباء والانتقال إلى مزيج طاقة أكثر توازناً واستدامة بيئياً. من خلال 11 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تقع في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان، بقدرة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ 490 ميجاوات.