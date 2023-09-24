ندوة عن دور الشباب في بناء المجتمع بمركز شباب السلامية بالدقهلية

نظمت إدارة شباب أجا "مركز شباب السلامية بالدقهلية، الأحد، ندوة عن دور الشباب في بناء المجتمع ضمن مشروعات الدفعة الأولى، بحضور نخبة من الشباب المبدعين والنشطاء الاجتماعيين بمركز شباب السلامية.

جاء ذلك بإشراف أمنية رفعت مسئول المشروع بالإدارة العامة للشباب بالمديرية ومنار الهلالي رئيس قسم الشباب بإدارة شباب أجا، و أحمد حمدي مسئول النشاط بالمركز، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مشرفى النشاط بالمركز.

تناولت الندوة العديد من المحاور، منها: أهمية الشباب في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية ودور الشباب في تنمية الاقتصاد والإبداع، إضافة إلى دور الشباب في العمل التطوعي والمجتمعي، وتحديات الشباب وكيفية مواجهتها، كما أكد المتحدثون أهمية تحفيز الشباب على المشاركة في بناء المجتمع، وتوفير الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم وتحقيق طموحاتهم.

إطلاق مبادرة لتعزيز دور الشباب في المجتمع بتقديم الدعم لهم

في ختام الندوة، تم إطلاق مبادرة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، من خلال تقديم الدعم لهم وتوفير فرص التدريب والتطوير، لأن الشباب هم العمود الفقري للمجتمع، ولهم دور مهم في بناءه وتطويره، كما أن للشباب دور في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإبداع والابتكار والعمل التطوعي، بالرغم من أنه تواجه الشباب تحديات عديدة، مثل البطالة والبطالة المقنعة، ويمكن مواجهتها من خلال توفير الفرص لهم، وفى الختام دعوة الشباب المبدعين والنشطاء الاجتماعيين للمشاركة في بناء المجتمع وتحقيق أهدافه.

يأتي تنفيذ الندوة تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب ومتابعة علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.