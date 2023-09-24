باحث: تركيا تعاني من حالة استقطاب سياسي شديدة

كشف كرم سعيد، الباحث في الشئون الإقليمية بالأهرام، عن تفاصيل اللقاءات المتبادلة بين الجانبين التركي واليوناني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك بوادر لتقارب بين اليونان وتركيا بعد سنوات من الاختلاف.

وأضاف أن التوترات المحلية في الداخل التركي تمثل بيئة خصبة لدفع التقارب التركي اليوناني، مشيراً إلى أن هذا التقارب ليس جديد وليس الأول من نوعه، لأن اليونان أول الدول التي ساعدت تركيا أثناء الزلزال بعدد من المعونات الانسانية في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن التحول الحادث في الإقليم وامتداد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة دفعت تركيا لإعادة صياغة حساباتها لأنها عانت لفترة من الضعف الشديد في المناعة الإقليمية والدولية بعد التوتر مع الجوار العربي والقوى الأوروبية وأمريكا، فتركيا تعاني من حالة استقطاب سياسي شديدة.

وأكد أن الرئيس التركي كان معارضاً للنظام السوري واليوم بات حليفاً بفضل التدخل الروسي.