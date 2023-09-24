باحث سياسي: لولا المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا لكان هناك جوعى

قال ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي، إن الخسائر في المعدات العسكرية أمر طبيعي وطاقم الجيش الألماني في أوكرانيا دعاية روسية ليس أكثر، مشيرًا إلى أن روسيا منذ بداية الحرب تقول إن هناك جنسيات كثيرة تحارب مع أوكرانيا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدبابات الألمانية والإنجليزية، ساعدت في التقدم لخرق الدفاعات الروسية الأمس كانت مرحلة خرق حقول الألغام والدبابات لا تستخدم في منطقة الألغام وبعد إزالتها يمكن الانتقال لمرحلة حرب المناورات، مشيرًا إلى أنه في ظل انعدام الألغام يمكن استخدام الدبابات والمعدات الثقيلة.

المساعدات المالية التي تقدم لأوكرانيا

وعن المبالغ التي تقدم لأوكرانيا، قال إن هذه المبالغ مهمة للغاية حيث أن روسيا ركزت جهودها على تدمير الاقتصاد الأوكراني وتدمير طرق تصدير المنتجات الأوكرانية الصناعية والزراعية فيجب دفع رواتب المعلمين والأطباء وتعتمد على المساعدات الأوروبية وبدونها لكان هناك عالم جوعى والجزء الآخر منها يكون على المساعدات العسكرية.