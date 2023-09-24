الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: لولا المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا لكان هناك جوعى

أوكرانيا
أوكرانيا

قال ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي، إن الخسائر في المعدات العسكرية أمر طبيعي وطاقم الجيش الألماني في أوكرانيا  دعاية روسية ليس أكثر، مشيرًا إلى أن روسيا منذ بداية الحرب تقول إن هناك جنسيات كثيرة تحارب مع أوكرانيا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدبابات الألمانية والإنجليزية، ساعدت في التقدم لخرق الدفاعات الروسية الأمس كانت مرحلة خرق حقول الألغام والدبابات لا تستخدم في منطقة الألغام وبعد إزالتها يمكن الانتقال لمرحلة حرب المناورات، مشيرًا إلى أنه في  ظل انعدام الألغام يمكن استخدام الدبابات والمعدات الثقيلة.

المساعدات المالية التي تقدم لأوكرانيا

وعن المبالغ التي تقدم لأوكرانيا، قال إن هذه المبالغ مهمة للغاية حيث أن روسيا ركزت جهودها على تدمير الاقتصاد الأوكراني وتدمير طرق تصدير المنتجات الأوكرانية الصناعية والزراعية فيجب دفع رواتب المعلمين والأطباء وتعتمد على المساعدات الأوروبية وبدونها لكان هناك عالم جوعى والجزء الآخر منها يكون على المساعدات العسكرية.

باحث سياسي المساعدات المالية أوكرانيا جوعى روسيا المعدات العسكرية

مواد متعلقة

عبدالحليم قنديل: بولندا استنفدت كل مخزونها من السلاح وقدمته إلى أوكرانيا

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل قصف أوكرانيا للأسطول الروسى فى البحر الأسود

"القاهرة الإخبارية": أمريكا تقترب من إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" طويلة المدى

"القاهرة الإخبارية": القرم خط أحمر لروسيا والأسلحة النووية تتجهز لمحو أوكرانيا

القاهرة الإخبارية: أوكرانيا أعلنت مغادرة سفينة حبوب ثانية من ميناء تشورنومورسك

"القاهرة الإخبارية": برلمانى روسى يعتبر تهديد أوكرانيا بتدمير جزيرة القرم جنون

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

تسهيلات فى مشروع قانون مخالفات البناء: مد التصالح حتى 30 سبتمبر 2022.. وإلغاء شرط المعاينة فى القرى

في 40 دقيقة.. القصة الكاملة لتمزيق جسد شقيقيتن في عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟