"الملا" يكشف عن استثمارات سعودية ضخمة في مصر خلال اليوم الوطني للمملكة

تعد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية من أبرز العلاقات الإقليمية في العالم العربي، وهي علاقة تاريخية تمتد لعقود من الزمن، حيث تتسم العلاقات المصرية السعودية بالعمق والتنوع، وتمتد من التعاون الاقتصادي والثقافي إلى التعاون السياسي والأمني، إنها علاقة استراتيجية تستند إلى الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

30 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الحكومة المصرية ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: “يسعدني أن أتقدم إليكم اليوم بالتهاني بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية”.

كما أشاد وزير البترول خلال كلمته في حفل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة بجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية، نيابة عن رئيس الوزراء بما حققته المملكة من الطفرة الكبيرة والتي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.

وقال إنه من دواعي سروري واعتزازاً مشاركتكم الاحتفال باليوم الوطني وطني للمملكة في ظل العلاقات القوية بين شعبي البلدين الكريمين والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والحكومة في كلا البلدين.

وأعرب الملا عن سعادته بمشاركة سفارة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث المميز الذي يحمل شعاراً مميزاً وهو نحلم ونحقق، مضيفاً "فإنني أتمنى للشعبين السعودي والمصري مزيداً من التنمية."

وقال وزير البترول المصري، إن العلاقات المصرية السعودية استثنائية ترتكز على التاريخ العريق وليست مجرد علاقة دبلوماسية فهي علاقة أخوية بين شعبين متربطين تعود لعهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله الذي قاده بقوة توحيد هذا الوطن الكبير ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات بين مصر والمملكة تطوراً دائماً في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

كما أكد الملا، أن التعاون شهد تطوراً كبيراً هذه الأيام حيث تشترك مصر والمملكة في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والغاز وغيرها من المجالات الأخرى بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 ما يقارب 10 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات السعودية في مصر 30 مليار دولار في العام السابق.

وأشاد الملا بالتعاون الوثيق بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية التي تؤثر في المعرفة وتشجع على تطوير جيل شباب مثقف وواعٍ، أما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية فإن الدور الذي تلعبه مصر والمملكة يعد دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار والسلام، ونحن ملتزمون بدعم الحلول السياسية والدعوة إلى تحقيق السلام الشامل في المنطقة كما نعمل معاً على مكافحة الإرهاب والتطرف.

واحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة اليوم الأحد، باليوم الوطني الـ93، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة المصرية منهم المستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والبابا تواضروس الثاني.