الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف مهنئًا باليوم الوطني الـ93: العلاقات "المصرية - السعودية" قوية وراسخة

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ 93، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

وأشاد نقيب الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف بيت الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

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المفتى يهنِّئ خادم الحرمين والشعب السعودى بـ"اليوم الوطنى الـ93"

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، مؤكدا أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تنعم جميع بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار، ويجنبها ويلات الحروب.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان العيد الوطني الأمير محمد بن سلمان

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المفتى يهنِّئ خادم الحرمين والشعب السعودى بـ"اليوم الوطنى الـ93"

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