اليوم الوطنى السعودى الـ93.. الرئيس السيسى: العلاقات السعودية المصرية قوية وصلبة ونتطلع إلى ترسيخها

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، القيادة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على "فيس بوك": "في ذكرى اليوم الوطني السعودي.. أتوجه بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنيًا للشعب السعودي الشقيق، كل الخير والتقدم والرخاء".

وقال إن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية.

واختتم: "كل عام وأنتم بخير، وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة".