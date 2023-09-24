أشرف عبد الشافي: ياسر ثابت كاتب يبحث عن القيمة في أعماله

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي أن د.ياسر ثابت دائمًا ما يبحث عن القيمة في مؤلفاته التي يتابعها منذ أن كان محرّرًا في بداية عمله الصحفي.

أشرف عبد الشافي: ياسر ثابت كاتب متنوع ويبحث عن القيمة

أضاف عبد الشافي خلال مناقشة كتاب "صندوق العجائب من الدراما إلي المقالب والفوازير" لياسر ثابت بمكتبة البلد منذ قليل، أن ياسر ثابت في هذا الكتاب أستطاع أن يبحث في تأثير الدراما المصرية في الشعب المصري والعكس، ومن أستطاع أن يضع يده علي تطور مجتمعنا المصري منذ ستينيات القرن الماضي وكيف استطاعت الدراما رصد ما حدث من متغيرات في مجتمعنا المصري، مشيراً إلي أنه كاتب متنوع ومتعدد وهو ما تكشفه عناوين مؤلفاته المتعددة.

عن كتاب “صندوق العجائب”

الكتاب يضم مجموعة متنوعة من المقالات حول الدراما المصرية وتطورها عبر الزمن يتعرض من خلالها المؤلف للعديد من الظواهر الدرامية، ليبدأ أول الكتاب بالحديث عن الدراما التليفزيونية من الواقع إلى المحاذير، ويمر عبر الزمن مع مجموعة كتاب ومخرجين كبار ظلت أعمالهم باقية مها مرت السنون عليها مثل أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبدالرحمن وإبراهيم الصحن وجمال عبدالحميد وغيرهم الكثير من أعلام الدراما المصرية.

ثم يأخذنا في جولات مع مجموعة من المسلسلات من بينها عصفور النار وليالي الحلمية وبوابة الحلواني وزيزينيا وغيرها، كما يتناول بعض الأعمال الدرامية في مواسم رمضان في السنوات الأخيرة مثل حارة اليهود وهذا المساء ورسالة الإمام وغيرها.

يرصد أيضًا تأثير بعض الأمور الفنية في العمل الدرامي مثل الموسيقى التصويرية والتترات والتصوير والإضاءة، وكيف يجب أن يكون العمل الفني مكتمل الأركان، كما تناول في مقالاته الحديث عن الفوازير وبرامج المقالب والأشكال المختلفة للمسلسلات من حيث عدد الحلقات، راصدًا العديد من القضايا المختلفة.

ومن مقدمة الكتاب يقول:"من المهم التوقف عند ظاهرة صارت تتأكد عامًا بعد آخر، وهى أن هناك أعمالًا أصبحت تُنسب أكثر إلى أسماء المخرجين والكتاب، وهذا شيء إيجابي وهو الأصل في صناعة الدراما، بمعنى أن ينسب العمل لكاتبه أو مخرجه، وليس إلى النجم، فنقول مثلًا «مسلسل أسامة أنور عكاشة»، أو محمد جلال عبدالقوي، أو محمد سليمان عبدالملك، أو عبدالرحيم كمال، أو «مسلسل إسماعيل عبدالحافظ»، أو إبراهيم الصحن، أو يحيى العلمي، أو إنعام محمد علي، أو محمد ياسين. ليس ذلك فقط، بل إن هناك أسماء على مستوى الفنيين وصناع الصورة والموسيقى أصبحت مرادفًا للأعمال الجيدة. مثلًا في الصورة: محمد مختار، وإسلام عبدالسميع، وعبدالسلام موسى، وحسين عسر، وهيثم حسني، ومحمود يوسف. وفي الموسيقى: هشام نزيه، وخالد الكمار، وليال وطفة، وتامر كروان.

في المقابل، لم نغفل أهمية الأشكال والقوالب والبرامج التليفزيونية الأخرى؛ لأنها جزء لا يتجزأ من المحتوى التليفزيوني الذي يتم ضخه للمشاهدين على اختلاف أعمارهم وفئاتهم وطبقاتهم وأفكارهم وانتماءاتهم".