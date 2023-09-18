الأحد.. ياسر ثابت يناقش "صندوق العجائب" بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد، الكاتب ياسر ثابت، لمناقشة وتوقيع كتابه "صندوق العجائب: من الدراما إلى المقالب والفوازير"، الصادر عن دار المحرر للنشر والتوزيع. يناقشه ويدير اللقاء الكاتب أشرف عبدالشافي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، بـ31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

صندوق العجائب

ويعد كتاب "صندوق العجائب" هو رحلة ملهمة في تاريخ الدراما المصرية يأخذنا فيها المؤلف إلى مشاهد وحوارات وجولات درامية مختلفة، يرصد من خلالها تطور الدراما المصرية عبر أجيال مختلفة في صندوقه المليء بالعجائب.

وخلال صفحات الكتاب أيضا؛ يرصد ياسر ثابت تأثير بعض الأمور الفنية في العمل الدرامي مثل الموسيقى التصويرية والتترات والتصوير والإضاءة، وكيف يجب أن يكون العمل الفني مكتمل الأركان، كما تناول في مقالاته الحديث عن الفوازير وبرامج المقالب والأشكال المختلفة للمسلسلات من حيث عدد الحلقات، راصدًا العديد من القضايا المختلفة.

نبذة عن ياسر ثابت

ياسر ثابت؛ كاتب صحفي مصري، من مواليد مدينة كولونيا بألمانيا، في السابع من مايو عام 1964، تخرج في كلية الإعلام (قسم الصحافة) بجامعة القاهرة عام 1985، ونال الماجستير من كلية الصحافة بجامعة كارديف ويلز البريطانية عام 1997، ثم حصل على الدكتوراه في الصحافة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة عام 2000.

بدأ عمله الصحفي في صحيفة الأهرام منذ أن كان طالبا، وظل صحفيًا في مؤسسة الأهرام حتى قدم استقالته عام 2006، وشارك في تأسيس عدد من التجارب الصحفية، سبق وصدر له عدة مؤلفات في الأدب والتاريخ، ومنها: "قصة الثروة في مصر"، "ذاكرة القرن العشرين"، "شهقة اليائسين: الانتحار في العالم العربي"، "تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي"، و"مقامات الروح: دليل إلى الأغنية العربية".