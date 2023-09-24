الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دورات تدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بالسياحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلقت وزارة السياحة والآثار سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بها والهيئات التابعة لها وذلك لمدة عام بهدف تدريب العاملين على مهارات كيفية عرض المعلومات من خلال العروض التقديمية والتواصل الفعال مع السائحين وشركاء المهنة والمجتمعات المحيطة بـ المواقع السياحية والأثرية وكيفية كتابة وصياغة المخاطبات الرسمية.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة والآثار.

تأتي إطلاق هذه السلسلة من التدريبات من خلال مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لصالح وزارة السياحة والآثار، بهدف إعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وأشارت د.سها بهجت مستشار، وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة أداء الموظفين قبل وبعد حصولهم على هذه الدورات للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه وقياس مدى استفادتهم منها وذلك من خلال متابعة تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم مما يساهم في تحسين جودة أدائهم مما ينعكس على الخدمات السياحية المقدمة من خلالهم.

وأوضحت أن هذه الدورات التدريبية يتم تقديمها لمختلف إدارات وقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها منها الاستثمار، والمشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وهيئات كل من المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير والتنشيط السياحي.

يشار إلى أن العنصر البشرى من اهم مقومات صناعة السياحة لذا تعمل وزارة السياحة والاثار على تأهيل العناصر البشرية، خاصة المتعاملين بصفة مباشرة مع السائح لتحسين التجربة السياحية المقدمة للسائحين وخاصة فى المواقع الاثرية، إضافة الى التدريب المستمر للعنصر البشرى بالقطاع الخاص وخاصة فى قسم الضيافة من مقدمى الأطعمة والمشروبات.

وزارة السياحة والآثار العنصر البشري قطاع السياحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأماكن الأثرية

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