الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تتأكد من توفير الخدمات بالمواقع الأثرية فى الأقصر

الخدمات بالمواقع
الخدمات بالمواقع الأثرية في الأقصر

تتابع وزارة السياحة والآثار كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزائرين بـالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المقصد السياحي المصري للموسم السياحي الشتوي.

وبناءً على تكليفات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، قام د.خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي، المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، بزيارة تفقدية للخدمات الإلكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف الأكثر زيارة بالأقصر، حيث قام بمراجعة أنظمة الدخول الإلكتروني المطبقة في معابد كل من الكرنك، والأقصر وحتشبسوت ومنطقة مقابر وادي الملوك، موضحًا أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المماثلة للمواقع الأثرية والمتاحف بعدد من المحافظات المصرية مع قرب الموسم السياحي الشتوي للتأكد من أن الزائر السائح سيحصل على ما وعد به من خدمات وتجربة سياحية متميزة ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر لتحسين التجربة السياحية في مصر.

والتقى مساعد الوزير بعدد من القائمين على إدارة تلك المواقع وتأمينها، حيث استمع إلى ملاحظاتهم بالنسبة لتنظيم عملية دخول الزائرين لتكون أكثر سهولة ويسرًا وتفادي حدوث أي تكدسات للسائحين أمام بوابات الدخول، ولا سيما في ظل النمو المتوقع للحركة السياحية خلال الموسم الشتوي القادم.

المواقع الأثرية الخدمات الالكترونية المقصد السياحي المواقع السياحية اثار

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