السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير السياحة: ترميم المواقع الأثرية للحفاظ على تراث مصر وتحسين التجربة السياحية

وزير السياحة
وزير السياحة

افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، ديريّ مارجرجس "المجمع"، والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقادة جنوب محافظة قنا، بعد الانتهاء من ترميمهما.

رافقهما الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والدكتور أبوبكر أحمد عبدالله، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، والنائب حمدي سعد، والنائب محمد طايع، والنائبة نجلاء باخوم، والنائبة سناء الحساني، أعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والمجلس الأعلى للآثار. 

الحفاظ على التراث المصري

وعقب إزاحة الستار لافتتاح مشروع ترميم الديرين، أكد وزير السياحة والآثار، استمرار الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في تنفيذ دورها للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري من خلال مشروعات الصيانة والترميم للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بكل حقبها التاريخية، والعمل على رفع كفاءتها وإتاحتها لاستقبال زائريها من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم وتحسين التجربة السياحية بها.

يأتي ذلك في إطار أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، بالإضافة إلى استيعاب النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل.

وفي غضون ذلك، شاهد  وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، والحضور، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا تم خلاله استعراض مراحل أعمال الترميم بالديرين وأهميتهما ونبذة تاريخية عنهما، كما استمعا إلى الفقرة التي قدمها كورال أديرة نقادة، وتضمنت تراتيل دينية وأغاني وطنية، أعقبها قيام الأنبا بيمن بإهداء درع مطرانية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس للسيد الوزير والسيد المحافظ، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمكلف بتسيير قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، تقديرًا لدورهم البارز في ترميم أديرة نقادة، موجهًا لهم الشكر على تواجدهم اليوم لافتتاح الديرين.

وزير السياحة وزير الآثار قنا أخبار قنا دير قنا

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