الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستقبل الفوج الرابع من ذوى الهمم بعد تسلمهم أطرافًا صناعية

محافظة قنا
محافظة قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الفوج الرابع من ذوي الهمم، ممن تم تسليمهم أطرافًا صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بإجمالي 15 مواطنًا، جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 15 حالة تعاني من بتر في الأطراف السفلية، كما تم عمل قياسات لعدد 23 حالة أخرى تعاني من بتر في الأطراف السفلية أيضًا، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبًا، بالإضافة إلى عمل صيانة لعدد 5 أطراف صناعية، استلمها المستحقون خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

إجراءات الكشف الطبي

وتم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة، ورافقهم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتابع معهم إجراءات الكشف الطبي وتحديد مقاسات الأطراف الصناعية، كما رافقهم أثناء عودتهم إلى المحافظة بعد استلامهم الأطراف الصناعية.

وأضاف الداودي أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كل أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.

يُذكر أن محافظة قنا أرسلت 4 أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لاستلام أطراف صناعية سفلية، وبلغ عدد المستفيدين منها 65 مواطنًا، بواقع 19 مواطنًا خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و16 مواطنًا خلال الفوج الثاني في فبراير 2023، و15 مواطنًا خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و15 مواطنًا خلال هذا الفوج.

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