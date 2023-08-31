مدبولى: الدولة حريصة على إبراز البعد التاريخى للمناطق الأثرية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحجم الترميم والتطوير في المناطق الأثرية التي تفقدها اليوم لافتتاح بعض مشروعات الترميم والتطوير فيها، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد بواسطة أيادٍ مصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن تلك المشروعات تلقت الدعم من جميع الجامعات المصرية وأساتذة الآثار، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل.

وأكد حرص الدولة على إبراز البعد التاريخي للمناطق الأثرية التي لا بد من دخولها ضمن الزيارات السياحية من أجل السياح القادمين إلى مصر.

ولفت إلى أن هذه الزيارات تزيد من تواجد السياح بهذه المناطق باعتبارها مقاصد سياحية جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة للسياح من جميع أنحاء العالم.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الافتتاح والتشغيل التجريبى لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضورهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.