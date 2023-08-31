الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: الدولة حريصة على إبراز البعد التاريخى للمناطق الأثرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحجم الترميم والتطوير في المناطق الأثرية التي تفقدها اليوم لافتتاح بعض مشروعات الترميم والتطوير فيها، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد بواسطة أيادٍ مصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن تلك المشروعات تلقت الدعم من جميع الجامعات المصرية وأساتذة الآثار، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل.

وأكد حرص الدولة على إبراز البعد التاريخي للمناطق الأثرية التي لا بد من دخولها ضمن الزيارات السياحية من أجل السياح القادمين إلى مصر.

ولفت إلى أن هذه الزيارات تزيد من تواجد السياح بهذه المناطق باعتبارها مقاصد سياحية جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة للسياح من جميع أنحاء العالم.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الافتتاح والتشغيل التجريبى لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضورهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مدبولي الترميم السياحة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار

الأكثر قراءة

مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا من داخل معبد بن عزرا اليهودي بعد افتتاحه وترميمه

ضبط 36 كيلو هيدرو فى دمياط

نشر 3 قرارات لمجلس الوزراء بشأن محطات صرف صحي في الجريدة الرسمية

القبض على 8 متهمين بالنصب في حدائق أكتوبر

جلس على المقهى فسرق مجهولون سيارته

إصابة 20 مواطنا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال