ويزو تتحدث عن معاناتها مع أطفالها وتعلق: لقيت نفسي أنا اللي بتربى

تحدثت الفنانة دينا محسن "ويزو"، تفاصيل عن حياتها الشخصية وتأثير الأمومة عليها، مؤكدة أن كل شخص يكون له هدف وأنها تزوجت من أجل تكوين الأسرة حتى تكون سندًا لها عندما تكبر.

وأضافت ويزو خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تعمل من أجل أولادها تكون أفضل، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها هي من تتربى وتغير من سلوكياتها حتى تتواكب معهم، مشيرة إلى أن نجلها إسماعيل أصبح في عمر 4 سنوات وابنتها مسك في عمر عام وأخذت منها كل الصفات ومنها العصبية والتي ورثتها عنها.

فترة عملها بالتدريس

وعن فترة عملها بالتدريس، أن التدريس للأطفال يختلف عن الكبار، لأن الطفل لا يستوعب ويحتاج لأسلوب معين في التعامل أما هي فكانت تدرس للكبار، وكانوا بنين، مشيرة إلى أن التدريس لهم أسهل لأن البنت تكون حساسة أما الأولاد فكانوا يتقبلون منها الشتائم لكنهم كانوا يخافون على زعلها.