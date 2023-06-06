الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ويزو" تكشف حقيقة فقدان وزنها بعد الصور التى نشرت لها مؤخرًا

الفنانة دينا محسن
الفنانة دينا محسن

علقت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ ويزو، على الصور التي نشرت لها مؤخرًا وانتشار العديد من الأنباء حول فقدانها الكثير من وزنها مؤكدة أن كل ذلك بسبب الفلاتر.

وقلت "ويزو"، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمن الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها لا تعاني من أي مشاكل مع وزنها الزائد، ووالدتها هي من ساعدتها على ذلك منذ طفولتها وهي من زرعت فيها الثقة وألا تنظر لأي تعليقات سلبية من الآخرين.

وأضافت، أنها تتخذ قرار إنقاص وزنها عندما تجد أنها تعبت ومنها مؤخرًا بعد انجابها لنجلها الأول وجدت أنها لا تستطيع حمله وصعود السلم به ومن هنا قررت إنقاص وزنها.

فيديو رقصها مع مدربها

وأكدت أن الفيديو الذي نُشر لها وهي ترقص مع أحد المدربين كان بعد إنجابها لطفلتها الثانية وكانت تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة ولذا قررت أن تتحرك حتى تتخلص منه.

وعن نظامها في "الدايت"، قالت إنها تتبع أسلوبًا خاصًا بها وهو الاعتماد على "التونة والعيش السن"، وبعد 3 ساعات فقط من تناول الوجبة تطلب وجبة من الخارج.

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