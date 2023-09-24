الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسى الليبى: حجم الكارثة فى درنة كبير للغاية وسط غياب إدارة موحدة للأزمة

درنة
درنة

أكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، أن حجم الكارثة في درنة كبير جدًا في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة.

وكان استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، السيد عبدالله اللافي، صباح اليوم الأحد، القائم بأعمال جمهورية اليونان لدى ليبيا "أغابيوس كالوغنوميس".

ورحب النائب، القائم بالأعمال، مقدماً التعازي للشعب اليوناني الصديق في وفاة عدد من أفراد فريق الإنقاذ اليوناني الذين قضوا في حادث السير الأليم، أثناء توجههم إلى مدينة درنة للمساهمة في البحث عن المفقودين وأداء الواجب الإنساني.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، أن حجم الكارثة كبير جداً، وهو ما يصعب جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية، خاصة في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة، مشيداً بجهود جمهورية اليونان، وكل الدول الصديقة والشقيقة، للتخفيف من آثار هذه الكارثة، بحسبب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي على فيسبوك.

من جهته عبر القائم بالأعمال اليوناني عن عميق حزنه ومواساته لأسر الضحايا لهذا المصاب الأليم، وتضامنه الكامل مع الشعب الليبي، داعيًا بالشفاء للمصابين، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة جهود العمل الإنساني، ومساعدة ليبيا في عبور هذه الأزمة.

بحث تداعيات كارثة درنة مع أعيان مصراتة

على صعيد آخر، بحث النائبان بالمجلس الرئاسي  موسى الكوني، وعبدالله اللافي،  تداعيات كارثة درنة، والمناطق المجاورة لها خلال لقائهما رئيس ونائب مجلس حكماء، وأعيان مصراتة اللذين قدما عرضًا كاملًا عن الوضع العام بالمناطق المنكوبة،  والجهود التي بذلها المواطنون من كل مدن ليبيا لدعمها، والجهات التي سخرت إمكاناتها في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة. 

وشددا الكوني، واللافي، على ضرورة تكاتف الجهود  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بنائها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيا، حتى لا يشعروا بالغربة داخل الوطن.

المجلس الرئاسى الليبى درنة جمهورية اليونان أغابيوس كالوغنوميس فريق الإنقاذ اليوناني حادث السير المفقودين

الأكثر قراءة

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024| ما هي المستندات المطلوبة؟

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟