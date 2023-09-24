الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأرقام مرشحة للزيادة.. ليبيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا كارثة درنة

ضحايا درنة
ضحايا درنة

أعلنت السلطات الليبية، حصيلة جديدة للفيضانات، التي ضربت مدينة درنة الأسبوع الماضي جراء الإعصار دانيال، مؤكدة أنها خلفت أكثر من 3800 قتيل.

وقال محمد الجرح، المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة، التي شكلتها الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، أدت إلى ما لا يقل عن 3845 قتيلاً، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، في حين أن الأرقام "مرشحة للارتفاع كل يوم".

وأوضح الجرح بأن الجثث التي دفنها السكان على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة، لم تحتسب في هذه الحصيلة، لافتا إلى أن السلطات "تعمل على إحصاء الضحايا المدفونين دون التعرف على هوياتهم، وكذلك المفقودين الذين يرتفع عددهم إلى أكثر من 10 آلاف".

في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر، ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.

وضرب الإعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، والمطلة على البحر المتوسط مما أدى إلى انهيار سدين، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها، فيما تسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

السلطات الليبية مدينة درنة دانيال درنة محمد الجرح البرلمان الليبي

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