شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024| ما هي المستندات المطلوبة؟

نقدم لجميع المواطنين الآن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023، هو ما يشغل بال الكثيرين من المواطنين خلال الآونة الأخيرة في ظل استمرارية وزارة الإسكان الاجتماعي في الإعلان عن وحدات سكنية في مدن جديدة مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في جميع محافظات مصر.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023

يتساءل الكثير من المواطنين حول شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024 وما هي المستندات المطلوبة فمن المقرر أن يتم فتح الباب أمام المواطنين لحجز وحدات سكنية جديدة وذلك في نهاية العام الحالي، أي لم يتبقى سوى أسابيع محدودة.

مستندات تقديم شقق وزارة الإسكان الاجتماعي 2023

هناك عدد من الشروط والأوراق التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

- يجب على المواطن إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

- يجب على المواطن إحضار صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

- على المواطن إحضار صورة من قسيمة الزواج.

- يجب على المواطن إحضار صورة من إيصال مرافق حديث.

- يجب على المواطن إحضار صورة من إقرار الدخل.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023

أما عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023، فتأتي كالتالي:

- يجب على المواطن أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 قد سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- يجب أن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات

- يجب على المواطن أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان الاجتماعي، من خلال الضغط هنا.

- على المواطن الضغط على رغبة الحجز للتقديم.

- على المواطن إرفاق كل الاوراق والمستندات المطلوبة.

- على المواطن إرفاق الإقرار المرفق بالكراسة بخط واضح

- على المواطن إرفاق إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف.

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