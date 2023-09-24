ماهو تريند "المشي الصامت"؟ وما فائدته؟

تصدر تريند "المشي الصامت" على تيك توك خلال الأيام الماضية، لذلك ينشر "الدستور" معلومات عن المشي الصامت وفوائده.

ما هو المشي الصامت؟

وفقًا لموقع “healthshots”، يعتبر المشي الصامت هو السير دون التحدث مع أحد وعدم استخدام أجهزة الموبايل أو سماعات الأذن والتركيز على جمال الطبيعة أثناء المشي وهذا الأمر يساعد في التقليل من الشعور بالتوتر، حيث أكد الخبراء أن الأشخاص الذين يقضون بعض الوقت كل يوم في نزهة صامتة سيكونون أكثر صحة عن الآخرين.

فوائد المشي الصامت

تهدئة العقل

المشي الصامت يساعد على تهدئة العقل وتنظيم التفكير، إذ يمنحك فرصة للابتعاد عن الضجيج والتشتت اليومي وتركيز اهتمامك على اللحظة الحالية.

التواصل مع الطبيعة

عندما تمشي بصمت، يمكنك الاستمتاع بالمحيط من حولك بشكل أكبر. تستطيع استنشاق الهواء النقي والاستمتاع بالأصوات الطبيعية مثل غرز الطيور وضوضاء الأشجار.

تقوية عضلات الجسم

المشي الصامت يعتبر نشاطًا بدنيًا معتدلًا يمارس الجسم بشكل عام. يعزز تقوية العضلات والمفاصل ويحسن مرونة الجسم.

التركيز والانتباه

المشي الصامت يساهم في تحسين التركيز والانتباه. يمكنك أن تكون حاضرًا بشكل أكبر للتفاصيل الصغيرة والتغيرات الدقيقة في المحيط حولك.

الاسترخاء وتقليل التوتر

يعد المشي الصامت نشاطًا مهدئًا يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج العام. يعزز إفراز الهرمونات السعيدة في الدماغ ويساهم في الشعور بالراحة والاسترخاء.

تحسين النوم

يعتبر المشي الصامت قبل النوم أحد الطرق المفيدة لتحسين الجودة والعمق في النوم، ويساعد على تهدئة الجسم والعقل قبل الاستعداد للنوم، مما يسهم في الاسترخاء وتخفيف القلق والتوتر الذي يؤثر على النوم.

تعزيز الصحة القلبية

المشي الصامت بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويعمل على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية.

تحسين اللياقة البدنية

بفضل المشي الصامت بانتظام، يمكنك تحسين مستوى لياقتك البدنية بشكل عام. يعمل على زيادة معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية، مما يساهم في إنقاص الوزن وبناء العضلات وتحسين القدرة البدنية.

تحسين الهضم والعملية الهضمية

المشي الصامت بعد الوجبات يمكن أن يعزز عملية الهضم ويحسن حركة الأمعاء، ويمكن أن يساعد على تحسين الهضم والتخلص من الانتفاخ والغازات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.