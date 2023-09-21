10 أسباب لحدوث النوبات القلبية أثناء ممارسة المشي

في السنوات الأخيرة، تزايدت حالات وفاة الشباب بسبب النوبات القلبية ، حيث يعد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم أثناء وجودهم في صالة الألعاب الرياضية بسبب نوبة قلبية أحد الاتجاهات الحديثة التي يتم ملاحظتها أيضًا.

وقد سلط التقرير الضوء على صحة القلب وعلاقتها بالتمرين، في حين أن التمارين الرياضية بشكل عام تعتبر مفيدة للقلب، إلا أن التمارين المفاجئة والمكثفة يمكن أن تكون ضارة، كما أن ممارسة التمارين الرياضية دون إحماء أو استخدام جهاز المشي حتى عندما يعاني الشخص من أعراض مثل ألم في الصدر، والدوخة، وضيق التنفس وما إلى ذلك يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية، ثم هناك أمراض القلب الأساسية التي يمكن أن تكون مؤثرة عندما يعاني الشخص فجأة من نوبة قلبية أثناء ممارسة المشي.

ثانيًا: يمكن أن يسبب النشاط المضني المفاجئ ارتفاعًا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية لدى أولئك الذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الجفاف واختلال توازن الكهارل أثناء التدريبات المكثفة إلى تفاقم هذه المخاطر.

يمكن أن تحدث النوبات القلبية التي تحدث أثناء وجود شخص ما على جهاز المشي لعدة أسباب، وعادةً ما يأخذ الأطباء في الاعتبار عدة عوامل قد تساهم في هذا الحدث المؤسف:

أمراض القلب الأساسية

أحد الأسباب الرئيسية هو وجود أمراض القلب الكامنة، مثل مرض الشريان التاجي (CAD)، الذي يضيق الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب. عندما تمارس الرياضة على جهاز المشي، يجب على قلبك أن يعمل بجهد أكبر، وإذا كان هناك انخفاض في تدفق الدم بسبب انسداد هذه الأوعية، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية.

2. الإرهاق

إن دفع نفسك بشدة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، خاصة إذا لم تكن معتادًا على ممارسة النشاط البدني بانتظام، قد يزيد من الضغط على قلبك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية حادة، خاصة إذا لم يكن قلبك معتادًا على زيادة الطلب على الأكسجين والمواد المغذية.

3. عدم الإحماء

عدم الإحماء بشكل صحيح قبل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة يمكن أن يجهد القلب. يمكن أن يسبب النشاط المفاجئ والقوي زيادة سريعة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهو ما قد يكون أكثر من اللازم بالنسبة لبعض الأفراد للتعامل معه، خاصة إذا كان لديهم مشاكل في القلب.

4. التوتر والقلق

يمكن أن يلعب التوتر العاطفي والقلق دورًا أيضًا. ممارسة الرياضة أثناء التوتر الشديد يمكن أن تسبب زيادة في هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، والتي يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

5. العمر وعلم الوراثة

يمكن أن يساهم العمر وعلم الوراثة أيضًا. قد يكون بعض الأشخاص مهيئين وراثيًا لمشاكل القلب، ويمكن أن يزيد العمر من خطر الإصابة بأمراض القلب، مما يجعل الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة.

يضيف الدكتور أشيش ميشرا، استشاري أمراض القلب التداخلية، مستشفيات ووكهارت، طريق ميرا، المزيد من العوامل إلى القائمة:

6. الجفاف

يمكن أن يؤدي عدم كفاية الترطيب إلى زيادة كثافة الدم، مما يجعل من الصعب على القلب ضخه، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة قلبية.

7. الأسلوب غير السليم

يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح لجهاز المشي، مثل الوضع غير المناسب أو السرعة المفرطة، إلى إجهاد القلب والتسبب في حدوث إصابات.

8. تجاهل الأعراض

قد يكون تجاهل العلامات التحذيرية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة أثناء استخدام جهاز المشي أمرًا خطيرًا. لا ينبغي أن تؤخذ هذه الأعراض على محمل الجد.

9. العمر والجنس

يميل الأفراد الأكبر سنًا والرجال إلى أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية المرتبطة بالمشي. من المهم لهذه المجموعات توخي الحذر والتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في ممارسة روتينية مكثفة للتمارين الرياضية.

10. عدم الإشراف

قد يكون ممارسة التمارين بمفردك على جهاز المشي دون وجود أي شخص بالقرب منك يمكنه تقديم المساعدة في حالة الطوارئ أمرًا محفوفًا بالمخاطر.