الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة بوابات المدافن فى الشرقية

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سرقة بوابات المدافن بالشرقية وضبط مرتكبيّ الواقعة.

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تحت عنوان "سرقة بوابات المدافن".

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مواجهة المتهمين

وبالفحص تبيَّن أنه بتاريخ 21 الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من "عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق" بسرقة "2" باب حديدي صغير من المقابر واتهم "عاطلين - مقيمين بدائرة المركز".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما، تم ضبط المسروقات عبارة عن "2" بوابة حديدية صغيرة لدى عميل سيئ النية "عامل خردة - مقيم بدائرة المركز"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على النيابة العامة في حينه قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

سرقة بوابات المدافن ضبط الشرقية وزارة الداخلية

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