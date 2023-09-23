الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على رضيعة في شربين

تكثف أجهزة الأمن في الدقهلية جهودها، لكشف لغز العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة عثر عليها فرد أمن إداري بجوار سور مستشفى شربين المركزي مرتدية ملابسها كاملة.

كانت أجهزة أمن القليوبية ق تلقت بلاغا ، من "هاني.م..ع"، 38 عاما، فرد أمن إداري بمستشفى شربين المركزي يفيد بالعثور على طفلة "حديثة الولادة".

وأفاد في بلاغه ان الحبل السري "مربوط" بجوار سور المستشفى من الخارج وملفوفة ببطانية وترتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.



على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين وجود طفلة لقيطة عمر يومان وترتدى ملابس أطفال، مضيفا قيام إحدى السيدات بإلقائها بجوار المستشفى.

وقامت أجهزة الأمن باتخاذ اللازم وإيداع الطفلة في الحضانة، لتقديم الرعاية الصحية.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة وتحديد المسئول عنها، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.