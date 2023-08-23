بالأسماء.. مصرع رضيعة وإصابة 3 من أسرتها إثر انقلاب سيارة ببني سويف

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأُصيب 3 آخرين من أسرتها اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وانتقل سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبيّن مصرع طفلة وتُدعى «جوليا.ا.خ» تبلغ من العمر عام ونصف، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة والدها ويُدعى «أيمن.خ.ح» ويبلغ من العمر 43 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر باليد اليسرى، ووالدتها «سمية.ص.س» وتبلغ من العمر 39 عامًا، ربة منزل، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه، وشقيقتها «إنجي.ا.خ» وتبلغ من العمر 12 عامًا، طالبة، مصابة بسحجات بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بإمبابة بمحافظة الجيزة.

وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بالمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نصائح تجنب حوادث الطرق

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.