تنظيم مسابقة إبداعية في الإنشاد الديني بكفرالشيخ

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ متمثلة في الإدارة العامة للشباب، المسابقة الإبداعية في الإنشاد الديني للشباب، والتي أقيمت اليوم بقاعة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بمشاركة عدد 72 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية والفائزين في مسابقات المرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات، والتي جاءت برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

اكتشاف المواهب الشبابية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنّ مصر زاخرة بالمواهب الشابة في مختلف المجالات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة لاكتشافهم ودعمهم ورعايتهم بالتعاون مع مختلف الجهات، فضلا عن تكثيف وتطوير البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة توفر مناخًا مناسبًا للشباب من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، وفي نهاية اللقاء تم توزيع الجوائز على الفائزين.

وأدار المسابقة تحكيميًا الدكتور أحمد خضر، أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، والتي أبدع فيها المشاركين، وجاء بالمركز الأول أحمد مصطفى الجنبيهي، ممثلًا لإدارة شباب فوه، والمركز الثاني محمد الشحات خضر، التابع لنفس ذات الإدارة، وحصد المركز الثالث أحمد مسعد شرعان، ممثلًا لإدارة شباب دسوق.

وجاء بالمركز الرابع أحمد عطية رجب، ممثلًا لنفس ذات الإدارة، وجاء بالمركز الخامس أحمد سالم غازي، ممثلًا لإدارة شباب مطوبس، وفارس أيمن، من ذوى الاحتياجات الخاصة حصد المركز السادس ممثلًا لإدارة شباب الرياض، وفاز بالمركز السابع صلاح أحمد القلشاني، ممثلًا لإدارة شباب مطوبس.

وتم تنفيذ تلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور صبحي عبدالعزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ودكتورة سهام البشبيشي، مسؤول النشاط الديني، وفريق عمل الإدارة العامة للشباب.