فرض حظر التجوال والتجمعات فى المناطق التى تسيطر عليها روسيا بإقليم دونيتسك

فرض رئيس إقليم دونيتسك "الذي عينته روسيا"، اليوم الأحد، حظر تجول يمنع تواجد المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا من الإثنين إلى الجمعة، حسبما ذكرت رويترز.

ونشر دينيس بوشيلين مرسومًا يوم الأحد يحظر التجمعات والمسيرات والمظاهرات، بالإضافة إلى الأحداث الجماهيرية الأخرى، في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في إقليم دونيتسك- ما لم يسمح بها مقر العمليات المحلي للرد على التهديد العسكري.

يأتي ذلك بعد أن وقع بوشيلين، الأسبوع الماضي مرسوما ينص على "الرقابة العسكرية على البريد والرسائل المرسلة عبر أنظمة الاتصالات وكذلك السيطرة على المحادثات الهاتفية".

أنشأ أمر بوشيلين أيضًا نقاط تفتيش ومواقع أمنية على الحدود مع مقاطعتي لوهانسك وزابوريزهيا.

القوات الأوكرانية تحذر من الصواريخ

حذرت القوات الجوية الأوكرانية عدة مناطق من الصواريخ القادمة- وصدت عددًا منها.

وأعلنت القوات الجوية على Telegram أن أفرادها تعاملوا مع التهديدات الجوية في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وزابوريزهيا وأوديسا وكيروفوهراد وميكوليف صباح الأحد.

وصد سلاح الجو التهديدات في منطقة خيرسون مرتين، وقبل دقائق قليلة، كرروا التحذيرات من خطر الصواريخ في المنطقة.

كما حذرت القوات الجوية من أن حالة التأهب الجوي في منطقة سومي مرتبطة بنشاط طيران الجيش الروسي على طول الحدود.

إلغاء الالعاب النارية في كورسك الروسية

فيما ألغى عمدة مدينة كورسك الروسية الألعاب النارية التي كانت تحتفل بيوم مدينة كورسك في أعقاب غارة جوية بطائرة بدون طيار أوكرانية واحدة على الأقل أدت إلى إتلاف مبنى إداري.

وقال عمدة مدينة كورسك، إيجور كوتساك، على تطبيق تيليجرام: "فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، قررت إلغاء عرض الألعاب النارية تكريما ليوم المدينة"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا سيكون معقولا من وجهة نظر السلام والأمان للسكان”.

وورد المزيد من التقارير عن انفجارات في كورسك، لكن من غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كانت القوات الأوكرانية هي التي تسببت بها.