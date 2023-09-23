روسيا تكشف تفاصيل تحييد 4000 جندي أوكراني خلال أسبوع

أعلنت روسيا أنه خلال الأسبوع الماضي شنت قواتها 12 ضربة مكثفة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش والبنية التحتية الأوكرانية، فيما تجاوزت خسائر العدو 4000 فرد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليوم السبت: انه خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، نفذت القوات الروسية 12 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو وطائرات بدون طيار، ضد مرافق إصلاح الطائرات والمدرعات، وتكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز الاستخبارات وتدريب المخربين الأوكرانيين بالإضافة إلى نقاط انتشار المرتزقة الأجانب.

وأشار التقرير إلى أنه تم تدمير جزء من مخزونات الصواريخ المجنحة وقذائف اليورانيوم المنضب، وراجمات الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، التي سلمها الغرب لأوكرانيا.

وتابع تقرير الدفاع الروسية: وأدت الضربات إلى أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية العاملة على محوري خيرسون وزابوروجيه، وانخفاض قدرات مؤسسات الإصلاح والترميم التابعة للعدو.

رئيس الاستخبارات الأوكرانية

وفي وقت سابق ,صرح رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قام فعلا بإيقاف أنظمة شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" فوق شبه جزيرة القرم لبعض الفترات الزمنية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Pais أن كييف تبحث عن بدائل لـ"ستارلينك"، لكنها تقر بأنه من المستحيل حاليا التخلي عن خدمات شركة الملياردير الأمريكي. وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا توقف "ستارلينك" عن العمل، فإن دفاع القوات الأوكرانية سينهار.

ضد الأسطول الروسي

ونفى ماسك مزاعم القناة، موضحا أن شبكته لم يتم تشغيلها في هذه المنطقة، وهو رفض طلب أوكرانيا لتفعيلها بسبب مخاوف من هجوم محتمل من قبل القوات الأوكرانية ضد الأسطول الروسي. وتابع ماسك أنه لو وافق على طلب سلطات كييف، لكانت شركته SpaceX ستتورط بوضوح في عمل عسكري كبير وتصعيد للصراع".

واستشهدت "سي إن إن" بادعاءات مؤلف الكتاب بأن سبب قرار رجل الأعمال يعود إلى مخاوفه من استخدام روسيا للأسلحة النووية ردا على الهجوم الأوكراني على القرم.

وفي وقت لاحق برر ماسك رفضه طلب كييف لتفعيل "ستارلينك" قرب القرم، بالعقوبات التي فرضته بلاده على روسيا عام 2022.