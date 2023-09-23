السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مكارثى" يعتزم سحب الأموال المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية من الميزانية الأمريكية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أفاد موقع "بانشبول نيوز"، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يعتزم سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

وقال التقرير: " إن مكارثي سيسحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجنود الأوكرانيين من ميزانية البنتاجون".

وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فإنه "سيجري تصويتًا على هذه المسألة، ويتوقع أن تحظى بدعم الأغلبية في المجلس".

ويسبب إدراج الأموال المخصصة لأوكرانيا في ميزانية الدفاع للبلاد، معارضة حادة لعدد من أعضاء مجلس النواب بالكونجرس ويصبح حجر عثرة أمام اعتماده.

وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور جرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ستصوت ضد تمرير ميزانية قصيرة الأجل أو كاملة ما دامت تتضمن مخصصات لأوكرانيا، ومن أجل تجنب إغلاق آخر، يتعين على الكونجرس اعتماد ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في الأول من شهر أكتوبر.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.

وأثارت روسيا مرارًا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا، كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

النواب الأمريكي كيفن مكارثي الدفاع الأمريكية القوات الأوكرانية البنتاجون

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