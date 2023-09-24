الأحد 24 سبتمبر 2023
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مصر

مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية لـ27 سبتمبر

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إيماء لتكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تقرر مد فترة استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية إلى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي إن مد فترة التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الالكتروني.

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المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.
ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

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المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تحويلات طلاب المرحلة الثانوية الطلاب أولياء الأمور

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