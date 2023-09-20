الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

حجازى: إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى بالشراكة مع روسيا

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الشراكة بين مصر وروسيا في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية، وذلك فى إطار انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم "GPE".

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير، والدكتور مندور عبد السلام مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة إيمان أحمد هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف راشد علي رئيس مجلس قسم التقويم، والدكتور حسیب محمد حسیب رئيس مجلس قسم العمليات، والدكتور الفرحاتي السيد محمود رئيس مجلس قسم البحوث، والدكتور أحمد فهيم بدر، رئيس مجلس قسم التدريب والإعلام، والدكتور المعتز بالله زین الدین محمد، رئيس مجلس قسم تطوير الامتحانات، والدكتورة دينا محمد حافظ، الأمين العام للمركز القومي للامتحانات.

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 إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بنواتج التعلم، مشددا على ضرورة وجود آلية لإعداد المزيد من بنوك الاسئلة، لذا تعمل الوزارة على إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" والتي تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاة من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، كما يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.

نتيجة الثانوية العامة

وحول نتيجة الثانوية العامة هذا العام، أكد أن الامتحانات ميزت بين الطالب المتميز دراسيا والمتوسط والضعيف، مضيفًا أن نماذج الإجابة والأسئلة تم وضعها على موقع الوزارة قبل إجراء التظلمات، كما تم تكليف خبراء بمراجعة نماذج الإجابة عقب كل امتحان، كما أوضح أن الهدف من الأسئلة المقالية قياس قدرة الطالب على إنتاج الإجابة.

وزير التعليم الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه الدكتور رضا حجازي بنوك اسئلة

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