الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كميات من السلع غير المرخصة في حملة تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شكلت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية ناجحة اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية

وشارك في الحملة أعضاء إدارة الرقابة بالمديرية، بما في ذلك أحمد ورد وأحمد فاروق، بالإضافة إلى إدارة الرقابة التجارية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرع وسط وغرب الدلتا.

ضبط مخالفات متنوعة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم ضبط 4250 كجم من إضافات الأعلاف غير المدون عليها أي بيانات داخل مصنع تعبئة بدون تراخيص. 

كما تم ضبط 1000 كيس من إضافات الأعلاف بعلامات تجارية غير مسجلة ومملوكة للغير، وتم أيضًا ضبط 6400 شمعة داخل مصنع بعلامات تجارية غير مسجلة.

تأتي هذه الحملة في إطار تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وتهدف الحملة إلى تطبيق القانون وضمان احترام اللوائح والتشريعات المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة ستستمر في متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من المنتجات غير القانونية والمغشوشة.

وشدد على استمرار المساعي الحثيثة للسلطات المحلية والتموينية في الغربية لمكافحة التجارة غير المشروعة والحفاظ على نزاهة الأسواق وسلامة المستهلكين، موضحًا استمرار الحملات التموينية المشابهة في المستقبل للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المستهلكين في المحافظة.

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
الغربية حملة تموينية مخالفات الأعلاف التموين

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