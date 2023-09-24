محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بـ كفرالشيخ سليم، حيث تابع رحمي استمرار الأعمال داخل عنبريّ الإنتاج والتربية بالمشروع، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام، إلى جانب التصدير للخارج، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع رحمي جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية واضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أرض المجزر القديم تمهيدًا للاستفادة منها، جاء ذلك بحضور حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا.

افتتاح مدرسة كوم النجار

وفي وقت سابق، افتتح محافظ الغربية مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي بمركز بسيون، بحضور النائب سامح حبيب، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدًا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتًا إلى أن مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي تم إنشاؤها على مساحة 4211 مترًا، بإجمالي 24 فصلًا دراسيًا (2 فصل رياض أطفال و12 فصلًا ابتدائيًا، و6 إعدادي و6 ثانوي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل، بتكلفة إجمالية بلغت 8.98 مليون جنيه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح مدارس اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، كما سيسهم الـ24 فصلًا الموجودة في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز بسيون.