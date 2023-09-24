رفع كفاءة النظافة وتحسين البيئة في مركز ومدينة زفتي

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بـمحافظة الغربية، عن إنجاز حملات لرفع 230 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأشار رئيس مركز ومدينة زفتي إلى أن الهدف الرئيسي لتلك الحملات هو رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، وتسهيل حركة المواطنين والسيارات عبر تمهيد الطرق وتسويتها، وقد تم تنفيذ هذه الحملات بشكل شامل ومنظم، بالتعاون مع المواطنين والمتطوعين المحليين، وباستخدام معدات المجلس والوحدات المحلية.

استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في مختلف المراكز والمدن، موضحًا أن ذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الحملات الشاملة خطوة مهمة نحو تحقيق النظافة العامة والحفاظ على البيئة في مركز ومدينة زفتي، وباقي مراكز المحافظة وتعكس التزام السلطات المحلية والمحافظة بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزز الشعور بالانتماء والراحة في المجتمع المحلي.

الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والبيئة الصحية

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن تعليمات القيادات دائمًا أن تستمر هذه الحملات في المستقبل، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والبيئة الصحية في مركز ومدينة زفتي، وباقي مراكز المحافظة وتشجع السلطات المحلية المواطنين على المشاركة الفعالة في هذه الحملات، من خلال التوعية والتشجيع على الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئية، يأمل الجميع في أن يتم تعزيز الوعي البيئي وتحقيق بيئة نظيفة وصحية لجميع سكان مركز ومدينة زفتي، وتعزيز جودة الحياة والرفاهية العامة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، رفعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، 272 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.