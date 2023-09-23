السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 محاضر ضد المخابز فى حملات تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية من تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في مركز وبندر كفر الزيات خلال 24 ساعة. 

واستهدفت الحملة التفتيش على المخابز في المنطقة بهدف الكشف عن أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخبز وصحة المستهلكين، في خطوة جديدة لضمان جودة الخبز والالتزام بالمواصفات.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمديرية، وتم توثيق عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم تحرير المحاضر اللازمة وتمت إحالة أصحاب المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الرقابة على المخابز 

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة الرامية لتوفير رغيف خبز عالي الجودة والحفاظ على صحة المواطنين، وتهدف الرقابة على المخابز إلى ضمان الالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار بشفافية، كما تسعى الحكومة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء.

تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوفير سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، كما تعكس أيضًا التزام الحكومة بمكافحة التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على جودة المنتجات الغذائية، من المتوقع أن تستمر هذه الحملات التفتيشية والرقابية لضمان الامتثال للمواصفات والحفاظ على سلامة المستهلكين في المنطقة.

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