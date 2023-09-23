السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية الطبية لــ1278 حالة بمركز المحلة الكبرى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم السبت، قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" في قرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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‎شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لعدد 1278 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 100 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 50 مواطن، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 4754 رؤوس ماشية وطيور.

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وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

72 في جراحة المخ والأعصاب، 101 في طب الأطفال، 135 بجراحة العظام، 115 في الأمراض الجلدية، 111 بأمراض الباطنة، 42 بعيادة جراحة المسالك البولية، 117 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 15 بعيادة الجراحة العامة، 64 بعيادة الأمراض الصدرية، 51 بالنفسية والعصبية، و213 بعيادة طب وجراحة العيون، و53 بعيادة القلب والأوعية، 76 بعيادة التحاليل، و 12 حالة تنظيم أسرة و101 بالمبادرات.

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‎كما تم تحويل 100 حالة بواقع 6 جراحة مخ وأعصاب، 4 أطفال ،8 عظام، 7 جلدية، 8 باطنة، 5 مسالك بولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، 8 جراحة عامة، 6 الصدر، 4 نفسية وعصبية، 22 طب وجراحة العيون، و8 قسم القلب والأوعية الدموية.

قدمت الدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية محاضرات توعوية لأهالي القرية  حول مخاطر الزيادة السكانية، التي لا ينعكس أثرها فقط على الفرد بل المجتمع ككل، وطرق ووسائل تنظيم الأسرة الأمنة للمرأة، للحد من الزيادة السكانية، وتمكين المرأة وتعظيم دورها في المجتمع، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية وتثقيف صحى عن مرض السكر والضغط، وأسس ادراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية الطبية لــ 1278 حالة بمركز المحلة الكبرى قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة جامعة طنطا محافظ الغربية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستشفيات طنطا الجامعية

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