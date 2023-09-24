8 لجان تجوب مدارس بورسعيد لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

أعلنت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، عن تشكيل 8 لجان؛ لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة؛ لاستقبال الطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن اللجان بدأت بمباشرة أعمالها صباح اليوم؛ للوقوف على مدى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ورصد القصور والمعوقات والعمل على حلها فورًا وذلك بكل الإدارات التعليمية.

مهام اللجان بالمدارس

وأشارت إلى أن المهام المُكلَّفة بها اللجان هي: رصد موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب حسب الجدول الزمني المعلن لكل إدارة تعليمية دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية، وكذلك مدى الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والمالية.

وأوضحت أنه تم اليوم تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية ما بين التعليم العام والفني، لافتة إلى استمرار أعمال اللجان والمهام المُكلَّفة بها حتى نهاية الأسبوع تمهيدا لبدء الدراسة بالشكل اللائق بتعليم بورسعيد.

مدارس بورسعيد

مدارس بورسعيد

مدارس بورسعيد

مدارس بورسعيد

مدارس بورسعيد