الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

8 لجان تجوب مدارس بورسعيد لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، عن تشكيل 8 لجان؛ لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة؛ لاستقبال الطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن اللجان بدأت بمباشرة أعمالها صباح اليوم؛ للوقوف على مدى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ورصد القصور والمعوقات والعمل على حلها فورًا وذلك بكل الإدارات التعليمية.

مهام اللجان بالمدارس

وأشارت إلى أن المهام المُكلَّفة بها اللجان هي: رصد موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب حسب الجدول الزمني المعلن لكل إدارة تعليمية دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية، وكذلك مدى الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والمالية.

وأوضحت أنه تم اليوم تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية ما بين التعليم العام والفني، لافتة إلى استمرار أعمال اللجان والمهام المُكلَّفة بها حتى نهاية الأسبوع تمهيدا لبدء الدراسة بالشكل اللائق بتعليم بورسعيد.

مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
مدارس بورسعيد
IMG-20230924-WA0170
IMG-20230924-WA0170
لجان ورسعيد مدارس هالة عبدالسلام لعام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

الغضبان يشارك فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد قبل بداية العام الدراسى الجديد

المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى تقبل متسابقين من سن 6 أعوام

تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصرع أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد المطرية

ولد بورم خبيث.. والدة ريان تناشد باستكمال علاجه: "نفسي يتحرك زي باقي الأطفال"

محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

محافظ بورسعيد: استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة "ويب هيلب" العالمية لمراكز الاتصال لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

المواد الغذائية: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيتها المناسب لتخفيف العبء على المواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا