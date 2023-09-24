محافظ أسوان يوجه بإعداد 1500 مدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تكليف المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز 1500 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2023/2024 بإجمالي حوالي 400 ألف طالب وطالبة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وشدد اللواء أشرف عطية، على رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وكل الأجهزة المختصة بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولًا بأول حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

الجاهزية الكاملة داخل المدارس

من جهته، أوضح عبدالكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فإنه يتم العمل على قدمٍ وساقٍ لتحقيق الجاهزية الكاملة داخل مدارس المحافظة بالمراكز والمدن والقرى لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب والملائم أمام الطلاب للتحصيل الدراسى الجديد.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وصول الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية.