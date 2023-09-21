محافظ أسوان يُطالب بتسريع إجراءات إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر.

وضم الفريق كلا من: الدكتور ولاء جاد الكريم الاستشارى الاقتصادى والاجتماعى، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع.

وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة، وأيضاً الدكتورة عبير عبد النبى مديرى الاستثمار، وأسماء برجاس مدير المكتب الفنى.

وجاء ذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تفاصيل اللقاء وتصريحات محافظ أسوان

واستعرض اللقاء الأفكار والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لتحديد قطاعات التنمية الاقتصادية المحلية ذات الأولوية ووضع الرؤية النهائية لاستغلال وتعزيز سلاسل التنمية المتاحة فى قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، وأنشطة إعادة التدوير، وكيفية الاستفادة من المزايا التنافسية لمحافظة أسوان فى بعض المحاصيل مثل التمور، والنباتات الطبية والعطرية.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ما يتم بذله من جهود في كل قطاعات العمل العام يهدف لإبراز المقومات والثروات الكبيرة التى تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى، وهو الذى يتكامل مع الاهتمام الذى توليه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الاستثمار، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، ويحقق فرص توظيف للأهالى والمجتمع المحلى أكثر منه مجرد استثمار ربحى، وفى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للوصول إلى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

ولفت "عطية" إلى أهمية اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشروع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو، وكذا دراسة إقامة مصنع آخر للمخلفات الزراعية باعتبار ذلك أولوية أولى ليصبح مجمع متكامل تتم إدارته بأسلوب وفكر علمى نموذجى واحترافى، مع تسخير إمكانات المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب.