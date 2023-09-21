لتنشيط العمل والدفع بوجوه جديدة.. محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة القيادات

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا للجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري طبقاً لرؤية مصر 2030، واستمراراً لإختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية.

عدد المتقدمين

و تقدم لشغل الوظيفة 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى اختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

و حضر الاجتماع مديري التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة.

الهدف من اختيار قيادات جديدة لشغل الوظائف

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أننا نستهدف تنشيط العمل، والدفع بوجوه جديدة شابة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة، قادرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار إلى أن اختيار القيادات يرتكز على مدى الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على تحمل المسئولية، والارتقاء بالمواقع التى يتكلفوا بإدارتها بما يصب فى صالح المواطنين.

وفى سياق آخر كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمواصلة اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء استمعت نائب المحافظ لمطالب وشكاوى 35 مواطنا ومواطنة، موجهة إلى مدير التضامن الاجتماعي بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعي لـ 13 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لعدد 7 حالات لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز3 من الفتيات المقبلات على الزواج.