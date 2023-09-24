حفتر يلتقى المبعوث الأممى لبحث تداعيات العاصفة دانيال

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الأحد، بمقر القيادة العامة ببنغازي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له.

وحسب بيان للقوات المسلحة الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدّم عبدالله باتيلي تعازيه للشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي حلّت، مشيداً في ذات الوقت بمجهودات القوات المسلحة وقيادتها وما قُدّم من عمل في المدن المتضرّرة بالجبل الأخضر والساحل الشرقي.

من جهتها، أثنت المنسقة المقيمة ومنسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، على الجهود الكبيرة للقوات المسلحة التي بذلت من اللحظات الأولى لوقوع هذه الكارثة، من خلال إنقاذ العالقين، والإشراف على عمليات الإخلاء، وانتشال الجثامين، وتوفير الأماكن الآمنة، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل الأهالي والمتضررين.

حفتر يلتقى قائد القوات المشتركة "الأفريكوم"

والتقى خليفة حفتر، أول أمس، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي، قائد القوات المشتركة "الأفريكوم" الجنرال مايكل لانجلي، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمي برنت.

وقدم الجنرال مايكل والوفد المرافق له تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً تقديم الولايات المتحدة الإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

وأثنى الجنرال مايكل على جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذى تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا، وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

كما التقى قائد الجيش الليبي، الأسبوع الماضي، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي، نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف، في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، حيث عبّر نائب وزير الدفاع عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً سعيها للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.

