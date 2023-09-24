الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آمال ضعيفة.. ليبيا تتحول من حالة الحزن للبحث الأخير عن ناجين

درنة
درنة

في الأيام التي تلت الفيضانات المدمرة في مدينة درنة الليبية، جراء العاصفة "دانيال"، ظهرت تقارير عن نجاة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، تم انتشاله من الماء من شرفة في الطابق الثالث، وأب ينقذ ابنته بوضعها في الثلاجة، والعثور على رضيع حيا طافيا في الماء، ومن المستحيل التحقق من مثل هذه القصص في ليبيا، لكنها تمثل بصيص أمل يرغب المواطنون في التمسك به.

txt

انتشال أكثر من 100 جثة خلال 24 ساعة فى درنة الليبية

تجدد آمال العثور على ناجين فى ليبيا

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأمطار الغزيرة وانهيار سدين تسببا في غرق المدينة الساحلية، حيث جُرفت أحياء بأكملها إلى البحر الأبيض المتوسط في 10 سبتمبر، ولقي ما يقرب من 4 آلاف شخص حتفهم في الفيضانات، وما زال 9 آلاف آخرين في عداد المفقودين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وفي حين يُفترض أن المفقودين قد ماتوا بالفعل، لا تزال جثثهم محاصرة تحت الأنقاض أو في البحر، ولا يزال الكثيرون يأملون أن يكون أحباؤهم على قيد الحياة، حيث تقوم فرق الإنقاذ المحلية والدولية بمسح البحر بحثًا عن الجثث التي جرفتها الأمواج.

وظن "أبوبكر" أن أقاربه هلكوا في الفيضان الكارثي، حتى رأى صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل تم إنقاذه من المياه يشبه ابن أخيه، وقد دفعه ذلك إلى القيام بمهمة بحث نقلته إلى المستشفيات الميدانية وملاجئ النازحين، حيث تحولت المدارس إلى ملاجئ في درنة تدرج أسماء سكانها على أبوابها لمساعدة أشخاص مثل أبوبكر، ويتنقل عدد كبير من الأشخاص من شخص إلى آخر لتصفح القوائم كل يوم، على أمل العثور على اسم مألوف.

وفي خضم الفوضى التي شهدتها الأيام القليلة الأولى، تم نقل الناجين والجرحى والنازحين إلى مدن أخرى في شرق ليبيا، حيث فقد المواطنون هواتفهم وتعطلت شبكات الهاتف المحمول، ما جعل من الصعب على الناجين الوصول إلى عائلاتهم، ودُفنت مئات الجثث في مقابر جماعية دون التعرف عليها بصريًا، ولم يتمكن المسئولون من أخذ عينات من الحمض النووي للجثث المنتشلة إلا بعد أيام من وقوع الفيضانات، ويقول المسئولون إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام قبل استخراج هذه الجثث لتحديد هوياتها.

وقالت كريمة الكيلاني، 62 عاماً: "اعتقدت عائلتي أنني مت، وبدأت في تلقي التعازي"، حيث غمرت المياه منزلها وتشبث زوجها بالسقف المنهار حتى أنقذهما الجيران، وتقول إن الأمر استغرق أيامًا حتى تتمكن من الدخول إلى فيسبوك وقراءة كلمات التأبين المكتوبة لها ولزوجها.

txt

مواطن ليبى: درنة تعرضت لكارثة.. والسيسى أبهر العالم بتدخله (فيديو)

العثور على ناجين جدد

تجلس سلمى على مرتبة في مسرح مدرسي تحول إلى مأوى للنازحين، وإلى جانبها، تعتني سلمى، وهي معلمة وأم لأربعة أطفال، بابنتها البالغة من العمر 17 عامًا، المريضة والمصابة بصدمة.

سلمى، التي ذكرت اسمها الأول فقط ووافقت على تصويرها وهي تغطي وجهها، تجد صعوبة في تقبل واقعها الجديد، قائلة: "ربما أنا مصابة بالجنون للغاية، هناك 30 عائلة في هذه الغرفة"، واصفةً كيف تكافح من أجل تعقيم الفراش التي ينام عليها أطفالها. 

وتابعت: "من الصعب أن تجد فجأة جميع جيرانك داخل منزلك. تخيل ذلك، آمل أن أستيقظ ذات يوم وأجد المدينة لا تزال قائمة، أبحث عن والدتي، لقد فقدت أمي وأخي وأخواتي، عدت للبحث عن والدتي، بحثت في الأسماء، لكن لا شيء، لكنني متفائلة".

وفي ملجأ قريب، يتصفح سالم النعاس، من الهلال الأحمر الليبي، رسائل الغرباء على هاتفه، كلهم من الأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم، ويرسلون له الأسماء والصور والتفاصيل، ويقول: "الرسائل لا تتوقف، يجب أن أضع الهاتف في وضع الطيران حتى أتمكن من تدوين المعلومات التي أحصل عليها".

txt

كيف ساهم دعم مصر لـ ليبيا على تجنب حدوث كارثة صحية وانتشار الأمراض؟

تحول جديد فى ليبيا بسبب الإعصار دانيال

وأكدت الشبكة الأمريكية أن هذه الجهود تعرقلت بسبب انخفاض آخر في تغطية شبكة الهاتف المحمول في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبينما بدأ انقطاع التيار الكهربائي لمدة يومين بعد ساعات من مطالبة مئات المتظاهرين بالمحاسبة، يوم الإثنين، قال المسئولون إن ذلك كان بسبب فشل البنية التحتية عندما اصطدمت الحفارات بكابل الألياف الضوئية.

وتابعت أن الحزن في ليبيا تحول في غضون أيام قليلة من حزن لغضب لأمل أخير، وكما يقذف البحر البيوت ببطء وتقذف الأرواح، كان المزيد من السكان يتساءلون عن الإهمال وسوء الإدارة الذي أدى إلى انهيار السدين.

درنة ليبيا عاصفة دانيال سيول ليبيا دمار درنة

مواد متعلقة

بعد ارتفاع ضحايا المغرب وليبيا.. هل كان للتدخل البشرى دور فى الكارثة؟

بعد وصول "أوفيليا".. الفيضانات تجتاح الولايات الساحلية الأمريكية وتغرقها فى الظلام

كواليس زيارة الملك تشارلز لفرنسا وتصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

"صدمة جديدة لهارى".. القصر الملكى يرفض إقامته فى وندسور أو لقاء الملك

بعد تصاعد الخلافات مع ميجان.. هاري يفتقد حياته الملكية وينتظر مكالمة والده

دراسة: انتشار الأفكار المتطرفة والمعادية للديمقراطية بشكل كبير في ألمانيا

الأمطار تحول الطرق إلى أنهار فى لندن واستعدادات لاستقبال الإعصار نايجل

إيماءة غريبة وإهانة للبرازيل وخطاب مشتت.. بايدن يثير الجدل فى الأمم المتحدة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

السادات والشاذلي على خط المواجهة.. من المسؤول عن ثغرة الدفرسوار؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

6 أشهر حبسًا لطبيبة "تسببت فى بتر ساق مريضة"

1500 جنيه مكافأة لجميع العاملين فى جامعة بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك في الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»