الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن ليبى: درنة تعرضت لكارثة.. والسيسى أبهر العالم بتدخله (فيديو)

مواطن ليبى
مواطن ليبى

قال صالح حفيظ، مدير العلاقات العامة بالمركز الطبي بالبطنان في ليبيا، إن أهالي درنة عاشوا مأساة حقيقية بعدما تعرضت المدينة للعاصفة دانيال وتسببت في وفاة الآلاف فضلًا عن آلاف المفقودين والمصابين.  

وأضاف حفيظ لـ"الدستور، أن سد درنة لم يتحمل شدة المياه خاصة أنه قديم وضعيف جدًا وانفجر، واقتحمت المياه المنازل وجرفت منازل أخرى وسيارات، فأصبح الوضع كارثيًا، وتدخل الجيش الليبي على الفور، وجرى إنقاذ العديد من الأهالي والبحث عن المفقودين.

 مواطن ليبي: السيسي قائد عظيم أبهر العالم بتدخله الفوري 

"بشكر الدولة العظيمة مصر أم الدنيا"، بتلك الجملة قدم المواطن الليبي الشكر للدولة المصرية على التدخل الفوري في كارثة درنة الليبية وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة، مضيفًا: "الرئيس السيسي قائد عظيم أبهر العالم بتدخله الفوري، سبّاق للخير وقدم للشعب الليبي الدعم الكامل". 

وأكد أن الرئيس السيسى ضرب أروع الأمثلة في تدخلة السريع، موضحًا أنه لم ير رئيس دولة مثل السيسي ولا يوجد منافس له في الوطن العربي، ربنا يحفظه ويحفظ جمهورية مصر العربية التي ذكرت فى القرآن الكريم، مصر دولة عظيمة".

لمشاهدة الفيديو⬇️⬇️

https://youtu.be/CrH1kZJ5II0

وفى السياق ذاته كان قد قال عز العمدة، أحد عواقل مدينة السلوم، وأحد كبار قبيلة القطعان التى تمتد من السلوم إلى بنغازي فى ليبيا، إن درنة هي مدينة ليبية تهتم بتعاليم الدين وتحفيظ القرآن الكريم وكانت منارة العلم، وحرفة شعبها هي الزراعة وصيد الأسماك ودُفن بها 70 صحابيًا، وتم إنشاء مسجد الصحابة بجوار أضرحة الصحابة.

وأوضح في حديث سابق لـ"الدستور"، أن مدينة درنة لا يتعدى عدد سكانها الـ200 ألف نسمة، وسيول إعصار دانيال تسببت في جرف 3 أضرحة وتضرر ما يقرب من 8 مناطق أخرى، فضلًا عن انهيار المنازل والعمارات السكنية والطرق، مؤكدًا أن أكثر المناطق تضررًا هي مدينة درنة الليبية.

- جمهورية مصر العربية الرئيس السيسي درنة الليبية الوطن العربى إعصار دانيال

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