الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالزى السيوى.. أهالى مطروح يستقبلون الرئيس السيسى بمنفذ السلوم البرى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل أطفال مدينة سيوة، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالزي السيوي والفلكلور الشعبي والتنورة، وذلك عقب وصوله إلى منفذ السلوم البري.

 

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكمين المشترك للقوات المسلحة والشرطة المصرية أمام منفذ السلوم وألقى التحية على الأهالي وسط استقبال حافل من أهالي محافظة مطروح.

 

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تنمية شاملة، حيث حظيت باهتمام القيادة السياسية وإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى كمدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب وميناء السلوم البري وتوسعة طريق الإسكندرية مطروح والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمكتبات العامة، بالإضافة إلى إدراج عدد من القرى في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.  

 

وقال العمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث الرسمي باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إن قبائل مطروح هم حماة البوابة الغربية لمصر وداعمين ومساندين للقيادة السياسية والتنمية والمشروعات العملاقة التي تمت على أرض الواقع وشعر بها كل مواطن مصري ووقف العالم ليري التنمية العملاقة التي قادها الرئيس السيسي في كافة ربوع الجمهورية وتحولت من ثورة ضياع لتنمية عملاقة. 

 

أهالي محافظة مطروح استقبال حافل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسي رئيس الجمهورية الشرطة المصرية الفلكلور الشعبي مدينة سيوة منفذ السلوم البري

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